Israel: Alle Zivilisten sollen Gaza Stadt verlassen

Vereinte Nationen befürchten dadurch verheerende humanitäre Folgen

Israels Militär hat alle Zivilisten aufgefordert, Gaza Stadt zu verlassen. Das würde rund 1,1 Millionen Menschen und damit die Hälfte der Bevölkerung des Gaza Streifens betreffen. Sie sollten in den Süden des Palästinensergebiets gehen. In Gaza Stadt werde es in den nächsten Tagen Militäroperationen geben. Die Rückkehr sei erst nach einer weiteren entsprechenden Ankündigung des Militärs gestattet. Dies sei zum Schutz der Zivilisten nötig.

UN-Sprecher Stephane Dujarric sagte in einer Erklärung in New York, der Befehl des israelischen Militärs, der am Donnerstag kurz vor Mitternacht bei den Vereinten Nationen in Gaza einging, gelte auch für alle Mitarbeiter der Vereinten Nationen und die in UN-Einrichtungen wie Schulen, Gesundheitszentren und Kliniken untergebrachten Personen. Die UNO halte es für unmöglich, dass eine solche Bewegung ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden könne, so Dujarric.

Die Radikalislamische Hamas, die im Gaza-Streifen herrscht, bezeichnete den Aufruf zunächst als "Fake News" und rief die Einwohner des Gebiets auf, die Anweisung zu ignorieren.



WHO warnt vor Zusammenbruch des Gesundheitssystems in Gaza

Angesichts der massiven Luftangriffe der israelischen Armee steht das Gesundheitssystem im Gazastreifen nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) "am Rande des Zusammenbruchs". Die Zeit werde knapp, um eine "humanitäre Katastrophe zu verhindern", wenn angesichts der vollständigen Blockade des Gebietes kein Treibstoff und keine lebensrettenden medizinischen und humanitären Güter schnell in den Gazastreifen gebracht werden können, warnte die WHO.

"Krankenwagen können die Verwundeten nicht erreichen", beklagte auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in der Nacht zum Freitag auf X, vormals Twitter.

Nach dem Massaker der islamistischen Hamas in Israel am Samstag bombardiert die Armee des Landes den dicht besiedelten Gazastreifen. Hunderte Menschen wurden getötet, Tausende verletzt. Die Krankenhäuser hätten nur wenige Stunden Strom am Tag, da sie die schwindenden Treibstoffreserven rationieren und sich auf Generatoren verlassen müssten, erklärte die WHO. "Ohne Strom laufen Krankenhäuser Gefahr, zu Leichenhallen zu werden", warnte Fabrizio Carboni, IKRK-Regionaldirektor Nahost, auf X.