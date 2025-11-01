Simone Ballack: "Wir brauchen Love Island für Ü50"

Die Ex-Frau von DFB-Legende Michael Ballack (49), Simone Ballack, schwärmt bei einem Event auf Mallorca über Trash-TV und spricht auch über die Dschungelcamp-Gerüchte.

Simone Ballack hat einige Fragen der "Bild" beim "Charity Dinner Mallorca" von Gastgeberin Birgit Fischer-Höper beantwortet. Sie führte mit Alana Siegel (Tochter von Hitproduzent Ralph Siegel) durch den Abend.

Auf die Frage, was an den Gerüchten rund um eine Dschungelcamp-Teilnahme dran sei, sagt sie: "Also ich kann so viel sagen, die Anfrage, ob ich beim Dschungelcamp teilnehmen möchte, gab es schon öfter. Und ich habe gesagt: Vielleicht irgendwann mal. Dieses Jahr, nächstes Jahr, in zehn Jahren."

"Ich bin der schlimmste und krasseste Trash-TV-Gucker"

Im Interview spricht Simone Ballack über ihre Liebe zu Trash-TV: "Ich bin der schlimmste und krasseste Trash-TV-Gucker, den man sich vorstellen kann. Fragt mich alles, was ihr darüber wissen wollt."

Sie erklärt auch den Grund für die Liebe: "Ich kann sagen, wer bei ‚Love Island‘ dabei ist, ich schaue das alles hoch und runter. Es gibt nichts Geileres für mich am Abend, als mir diese seichte Unterhaltung reinzuballern, damit ich einschlafen kann. Ich muss doch abends nicht mehr Schach spielen. Ich will Blödsinn gucken. Ich will Leute, die sich anschreien und streiten und sich vielleicht lustig verhalten. Und dann schlafe ich und denke: Gott, bin ich normal."

Vorschlag von Simone Ballack

Weiter betont sie, dass sie sich eine Teilnahme vorstellen könnte: "Wenn ich noch ein paar Jahre jünger wäre, wäre meine Wahlsendung ‚Love Island‘. Können die das mal für Ältere einführen? Das wäre mal ein Ansatz. Wir brauchen Love Island für Ü50."

Sie war sogar schon Teilnehmerin bei einer Trash-TV-Show. 2020 nahm Simone bei "Promi Big Brother" teil. Ob sie eine Erlaubnis ihrer Familie braucht, sagt sie: "Ich mache sowieso, was ich will, immer schon."