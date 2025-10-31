Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Mega-Party

Grüne Überraschung: HIER lüftet Heidi Klum ihr geheimes Halloween-Kostüm

31.10.25, 23:41
Teilen

Es ist die Party des Jahres und der place to bee - die Mega-Sause von Heidi Klum an Halloween. Jetzt lüftet das Supermodel erste Details ihres streng geheimen Kostüms. 

Die Frage aller Fragen: Wie verkleidet kommt Heidi zu ihrer legendären Halloween-Party mit allen Superstars?

Aufwendige Kostüme 

Für ihre kreativen und vor allem aufwendigen Kostüme am Tag des Gruselns ist Heidi Klum mittlerweile berühmt-berüchtigt. Das Warten auf den Superstar im Grusel-Outfit ist schon lange legendär.

Details ihres Kostüms 

Und Heidi macht immer ein großes Geheimnis aus ihrem Auftritt. Jetzt allerdings, noch bevor die Feier so richtig beginnt, lüftet sie erste Details ihres Kostüms und sorgt für Spannung bei den Fans.

Was wird es nun werden? Heidi postet einen kurzen Clip, wie sie in der Maske ist und geschminkt wird. Dabei kann man bereits erkennen, wohin die Reise geht. Es wird eine grüne Überraschung!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

