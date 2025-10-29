Kaulitz unterzieht sich Geheim-OP – kurz vor Heidi Klums Halloween-Party

Im Podcast mit Bruder Tom sprach er über Vorbereitung, Sorgen und die Nachwirkungen des Eingriffs.

Kurz vor der legendären Halloween-Party von Heidi Klum (52) stand für Bill Kaulitz (36) noch ein medizinischer Eingriff an – Details dazu hält der Tokio-Hotel-Star allerdings geheim.

In der neuesten Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ berichteten Bill und sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) von den Vorbereitungen. Beide hatten sich erst kürzlich einem Ganzkörper-MRT unterzogen, bei Bill kamen außerdem EKG und Blutbild hinzu. Hintergrund war unter anderem die bevorstehende „große OP“, die unter Vollnarkose stattfinden sollte und sieben Stunden dauern soll.

Geheimnis um OP

Bill selbst bleibt verschwiegen: „Ich sage nicht, was es ist … Bei mir ist jedenfalls alles wunderbar.“ Bekannt für ihren ausgelassenen Lifestyle, scherzten die Brüder auch über Bills Antworten bei den Untersuchungen: Auf die Frage nach Alkoholkonsum antwortete er lediglich „zwei Gläser“. Tom reagierte lachend: „Am Tag oder in der Woche?“

Legendäre Halloween-Party

Die OP fand kurz vor Heidis berühmtem Halloween-Event in New York statt, und Bill machte sich Sorgen über mögliche Nachwirkungen der Vollnarkose. Sein Assistent half ihm, nach dem Eingriff nach Hause zu kommen und über Nacht auf ihn zu achten. Tom beruhigte die Fans: „Es ist nichts Ernsthaftes. Ich will nur sagen, dass sich niemand unnötig Sorgen macht.“ Trotz der Operation reist Bill kurz darauf zur Halloween-Party – scherzhaft deutet er dabei sogar an, dass ein Facelift Teil des Eingriffs gewesen sein könnte: „Das Gute ist, ich bin ja in New York verkleidet, da wird man dann nicht sehen, was ich machen lassen habe.“