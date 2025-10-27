Alles zu oe24VIP
heidi

Alles durchsichtig

Höschen-Blitzer! Heidi möchte "Spaß haben"

27.10.25, 21:30
Heidi ist in letzter Zeit für ihre besonders freizügigen Outfits bekannt - auch diesmal zog sie bei der "Vogue World: Hollywood"-Show alle Blicke auf sich. 

Erneut ein fast gänzlich durchsichtiges Kleid, das nicht nur ihren Ausschnitt betont, sondern auch ihre Unterwäsche enthüllt. Und einige weiße Spitzen-Blümchen, für den "Wow"-Effekt. Klum weiß mit ihren Outfits zu spielen - diesmal verzaubert sie die Fans in ... weißer Unterwäsche!

Die 52-Jährige erschien bei der glamourösen "Vogue World: Hollywood"-Show auf dem Gelände der Paramount Studios in Los Angeles in einem transparenten Kleid.

Der weiße Blazer verleiht dem Ganzen eine gewisse Seriosität, wenn man so will. Dazu kombinierte Heidi eine Handtasche von Vivienne Westwood und einen schwarzen Ledergürtel. Das weiße Höschen und der Spitzen-BH stachen dabei besonders heraus.

"Ich möchte Spaß haben"

Auf die Frage nach ihrem freizügigen Outfit sagte sie gegenüber der "Daily Mail": "Das ist einfach meine Persönlichkeit. Warum nicht? Ich möchte Spaß haben und meinen Körper zeigen, aber ich habe Grenzen, wie alle Frauen."

