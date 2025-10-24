Mega-Beinschlitz und XXL-Dekolleté: Jenna Ortega verdreht uns den Kopf

Jenna Ortega sorgte bei den InStyle Imagemaker Awards 2025 mit einem sehr gewagten Look für Aufsehen. Zu der Veranstaltung erschien die Schauspielerin mit XXL-Dekolleté und Mega-Beinschlitz.

Am Donnerstagabend brachte Jenna Ortega bei den InStyle Imagemaker Awards 2025 in Bel Air alle zum Schwitzen. In einem heißen Naked-Dress sorgte sie für ordentlich Blitzlichtgewitter und wurde zum Hingucker des Abends. Die glamouröse Veranstaltung, die die einflussreichsten Stylisten und Beauty-Experten ehrt, versammelte auch zahlreiche Prominente wie Heidi Klum, Jessica Biel und Riley Keough, doch es war Ortega, die allen die Show stahl.

Heißer als je zuvor: Jenna Ortega stiehlt allen die Show

Die 23-jährige Wednesday-Darstellerin raubte in einem durchsichtigen lila Spitzenkleid von AMIRI allen den Atem. Der ultra-hohe Beinschlitz, der fast bis zum Oberschenkel reichte und ein gefährlich tiefer Ausschnitt machten den Look zu einem echten Blickfang.

Abgerundet wurde das heiße Outfit durch einen kurzen Kunstpelzmantel in einem edlen Burgunderrot, eine filigrane Halskette und glänzende, silberne High Heels. Ihr Haar trug sie offen, mit sanften Wellen über die Schultern fallend.

Emotionale Preisverleihung

Im Rahmen der Imagemaker Awards überreichte sie ihrem Stylisten, Enrique Melendez, den begehrten Sonderpreis "Future of Fashion". Dieser wurde an Melendez für seine herausragende Arbeit mit Ortega sowie anderen Kunden wie Julia Butters und Jaylen Barron verliehen.

Glamour-Alarm am roten Teppich

Bei der starbesetzten Veranstaltung sorgten auch viele andere Promis für Wow-Momente. Heidi Klum trug ein figurbetontes, schwarzes Kleid mit einem goldenen Reißverschluss, der ihr üppiges Dekolleté perfekt in Szene setzte. Begleitet wurde sie von ihrem Sohn Henry Samuel, der in einem eleganten schwarzen Anzug neben Heidi posierte.

Auch Jessica Biel, Elizabeth Olsen, Kerry Washington und Riley Keough zeigten sich in stylischen Outfits.