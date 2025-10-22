Mode-Flop! Jennifer Lawrence spaltet mit Red-Carpet-Look die Gemüter

Was war denn da los? Beim Film Festival in Rom sorgte Jennifer Lawrence für einen ungewöhnlichen Mode-Fail.

Eigentlich gilt Jennifer Lawrence als absolute Stilikone. Ob in funkelnden Dior-Roben auf der Oscar-Bühne oder eleganten Couture-Kreationen bei Premieren – die Schauspielerin trifft modisch fast immer ins Schwarze. Doch diesmal griff die 35-jährige ordentlich daneben.

Jennifer Lawrence leistet sich Mode-Flop in Rom

Beim Film Festival in Rom erschien der Hollywood-Star zur Premiere ihres neuen Films „Die, My Love“ in einem Look, der mehr nach Sonntag auf der Couch als nach Red Carpet schrie. Über einem voluminösen, weißen Rüschenrock aus transparentem Tüll trug sie – man glaubt es kaum – einen locker sitzenden beigefarbenen Pullover. Immerhin: Durch schwarze Samt-Details wirkte der lässige Hoodie etwas eleganter. Dazu kombinierte Lawrence schwarze Stiefel und eine Frisur, die aussah, als hätte der Wind in Rom gerade besonders gute Laune gehabt.

© Getty Images

Klar, in der italienischen Hauptstadt kann es im Herbst frisch werden. Aber ein Pullover auf dem roten Teppich? Nicht unbedingt glamourös und definitiv fehl am Platz.

© Getty Images

In den sozialen Medien gingen die Meinungen prompt auseinander: Die einen lobten Lawrences Mut zur Lässigkeit („Endlich mal jemand, der nicht verkleidet aussieht!“), andere konnten nur den Kopf schütteln („Dior trifft Sweatshirt? Was ist denn da los?“).

Vielleicht steckt hinter dem Look ja eine tiefere Botschaft – ein modischer Kommentar gegen die steife Red-Carpet-Etikette? Oder: Jennifer Lawrences Stylistin hatte an dem Tag einfach Urlaub. Wie auch immer: Mit diesem Auftritt bewies Jennifer Lawrence, dass selbst Hollywoods Fashion-Queens nicht immer top aussehen...