Liz Hurley verrät das Geheimnis für ihren perfekten Bikinibody

Liz Hurley verwöhnt ihre Fans regelmäßig mit verführerischen Bikini-Fotos, die ihre perfekte Figur in Szene setzen. Auf Instagram präsentierte sie sich erneut in einem knappen Zweiteiler und verriet dabei ihr Geheimnis für heiße Bikiniselfies.

Mit 60 Jahren sieht Elizabeth Hurley noch immer aus wie Mitte 20! Ihre sexy Bikinifotos sind längst Kult und bringen ihre Fans regelmäßig um den Verstand. Jetzt gibt die Schauspielerin ihren Followern auch noch den ultimativen Tipp, wie man das perfekte Bikini-Bild schießt. Einen genialen Trick, den wir uns auf jeden Fall merken werden!

Der ultimative Trick für das perfekte Bikinibild

Auf Instagram rekelt sich Liz wieder in einem heißen Zweiteiler und sorgt bei ihren Fans für Schnappatmung. Dabei verriet sie ihren Trick für das perfekte Bikinibild: „Mein Geheimnis für schmeichelhafte Bikini-Fotos? Stretch!“, schreibt sie zu den Bildern, die sie in unterschiedlichen Posen zeigen.

Auf dem ersten Bild streckt sie die Arme hoch und dehnt sich im Sonnenlicht. Auf dem zweiten Bild liegt sie entspannt auf einem Sofa, mit einem Arm und einem Bein in die Luft gestreckt. Liz schwört auf diese Tipps, die jeden Bikini-Post zum Hingucker machen: Arme hoch, hinlegen und nicht die Sonnencreme vergessen! Und sie weiß, wovon sie spricht – schließlich hat sie mit ihren 60 Jahren den Body, den sich die meisten 20-Jährigen nur wünschen können.

Liz bringt ihre Fans um den Verstand

Die positiven Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Ein Fan schreibt: „Du siehst absolut umwerfend aus!“ Ein anderer fügt hinzu: „Dieser Körper ist der Wahnsinn!“ Und ein Dritter geht noch weiter: „Ich kann nicht glauben, wie toll du aussiehst. Heißer als die meisten 21-Jährigen.“

Das Geheimnis hinter der Traumfigur

© Getty Images

Doch der perfekte Bikinibody kommt nicht nur durch das richtige Dehnen und die perfekte Pose. Liz Hurley betont immer wieder, dass sie einen gesunden Lebensstil pflegt. In einem Interview mit der Daily Mail verriet sie, dass sie auf einen aktiven Alltag und eine ausgewogene Ernährung achtet. „Ich trinke Alkohol nur noch in absoluten Ausnahmen“, sagt Liz.

Wer also auch in seinem besten Alter noch so eine Figur haben will wie Liz, sollte auf jeden Fall ihre Tipps beherzigen.