Liz Hurley strahlt im Leo-Bikini – doch ihre 85-jährige Mutter stiehlt ihr die Show!

Schärfer geht’s nicht! Liz Hurley und ihre Mutter zeigen sich im heißen Partnerlook – und die Fans flippen aus.

Dass Elizabeth Hurley mit 60 Jahren noch immer wie eine Göttin im Bikini aussieht, ist längst bekannt. Doch wer sich fragt, woher die Schauspielerin, Model und Unternehmerin ihre umwerfenden Gene hat, bekommt jetzt die Antwort. Auf Instagram teilt Liz ein neues Foto, das sie gemeinsam mit ihrer 85-jährigen Mutter Angela Hurley zeigt – beide in passendem Leo-Swimwear-Look aus Liz' eigener Beachwear-Kollektion. Und man kann nur sagen: Der Apfel fällt wirklich nicht weit vom Stamm!

Heißes Mutter-Tochter-Duo begeistert im Leo-Look

Während Liz in einem knappen Bikini mit wildem Leo-Print posiert und dazu einen langen weißen Kaftan mit Stickerei und Knopfleiste trägt, zeigt sich Angela in einem passenden Badeanzug mit tiefem Dekolleté – ebenfalls kombiniert mit demselben weißen Cover-up. Die beiden könnten problemlos als Schwestern durchgehen, so jung geblieben und strahlend präsentiert sich das Mutter-Tochter-Duo.

Liz kommentiert den Post mit: „Twinning with my mama ♥️ We just celebrated her 85th birthday, in @elizabethhurleybeach of course.“ Und ihre Follower sind sich einig: Die Schönheit liegt in der Familie. Die Kommentare reichen von „Unglaublich, wie fit beide sind“ bis zu „Jetzt wissen wir, woher Liz ihre atemberaubende Figur hat.“

Dass Mama Angela mit Mitte 80 noch so jugendlich aussieht, begeistert nicht nur ihre Fans, sondern macht auch Mut: Alter ist eben nur eine Zahl! Vor allem wenn man noch so verdammt gut aussieht.