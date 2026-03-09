Diese Stars erobern die Paris Fashion Week in Nackt-Looks

Bei der Paris Fashion Week sorgten transparente Nackt-Looks für einige der meistdiskutierten Momente. Stars wie Chappell Roan und Lourdes Leon brechen bewusst mit Konventionen.

Die Paris Fashion Week ist bekannt für große Mode-Momente und manchmal gehören dazu auch Looks, die bewusst mit Konventionen brechen. In dieser Saison stand vor allem ein Trend im Mittelpunkt: Transparenz. Stars wie Chappell Roan und Lourdes Leon zeigten mit ihren Outfits, dass Mode nicht nur Kleidung ist, sondern auch Ausdruck von Selbstbewusstsein und Freiheit.

Chappell Roan sorgt für einen der meistdiskutierten Momente der Woche

Sängerin Chappell Roan gehört derzeit zu den spannendsten Popstars und auch modisch hat sie keine Angst vor starken Statements. Bei der Show von Vivienne Westwood sorgte sie mit einem ungewöhnlichen Kleid für Aufsehen. Auf den ersten Blick wirkte der Look wie ein klassischer Westwood-Entwurf. Doch beim zweiten Hinsehen wurde klar: Das Kleid spielte bewusst mit Erwartungen. Während vorne ein langer Stoffteil fiel, blieb die Rückseite fast vollständig frei. Statt eines typischen Vokuhila-Schnitts trug Roan gewissermaßen das Gegenteil - vorne lang, hinten kurz.

© Getty Images

Der Effekt: ein Look, der gleichzeitig elegant und provokant wirkte und perfekt zum rebellischen Geist der Marke passte.

© Getty Images

Auch bei der Herbst/Winter-Show von Alexander McQueen setzte die 28-jährige Sängerin auf Transparenz. In einem schwarzen, durchsichtigen Kleid erschien sie nahezu ohne klassische Unterwäsche und kombinierte den Look mit einem schwarzen String. Die Silhouette war mutig und genau deshalb so wirkungsvoll. Roan ergänzte das Outfit mit auffälligem Schmuck: ein markantes Halsband, übergroße Ohrringe und mehrere Armbänder verliehen dem Look eine fast rockige Note. Ihre roten Locken fielen über den Rücken, während dunkles Augen-Make-up den dramatischen Effekt verstärkte.

© Getty Images

Besonders spannend: Eine ähnliche Version des Outfits tauchte später auch auf dem Runway der Show auf.

Lourdes Leon setzt auf rebellische Eleganz

Chappell Roan war allerdings nicht die Einzige, die Transparenz auf der Paris Fashion Week feierte. Auch Lourdes Leon, Tochter von Madonna, sorgte für einen starken Mode-Moment.

© Getty Images

Bei der Show der Designerin Ann Demeulemeester erschien sie in einem langen, transparenten Rock mit hohem Beinschlitz, unter dem ein schwarzer Tanga sichtbar wurde. Dazu kombinierte sie ein schwarzes Korsett mit Nieten sowie Stiefel - ein Look, der gleichzeitig rockig, selbstbewusst und elegant wirkte.

© Getty Images

Transparente Kleidung ist in der Mode nichts Neues, doch aktuell erlebt sie eine neue Bedeutung. Statt reiner Provokation geht es vielen Stars und Designer:innen um Selbstbestimmung und Körperbewusstsein. Die Botschaft dahinter: Mode darf spielerisch sein, mutig und manchmal auch ein bisschen rebellisch.