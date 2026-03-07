Erster Aufreger beim SPÖ-Parteitag: Besucherin kapert Bühne

Eine Besucherin ging unangemeldet auf die Bühne beim SPÖ-Parteitag. Sie hatte eine Botschaft für "Andi".

Nach der feurigen Rede von SPÖ-Chef Andreas Babler am Bundesparteitag kamen auch noch andere SPÖ-Mitglieder, wie etwa Ministerinnen und Minister, zu Wort.

Zwischen zwei Rednern verschaffte sich allerdings auch eine "normale" Besucherin Zutritt auf die Bühne. "Entschuldigt's bitte, ich bin nur Gast, aber ich möchte was sagen. Ich habe mich jetzt vorgedrängt", so die Besucherin. "Andi, danke für deine beherzte leidenschaftliche Rede". Sie plädierte für mehr "Solidarität".

Nach der unangemeldeten Wortmeldung ging das Parteitags-Programm wieder weiter.