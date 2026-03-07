Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Besucherin
© SPÖ

"Entschuldigt's"

Erster Aufreger beim SPÖ-Parteitag: Besucherin kapert Bühne

07.03.26, 12:40
Teilen

Eine Besucherin ging unangemeldet auf die Bühne beim SPÖ-Parteitag. Sie hatte eine Botschaft für "Andi". 

Nach der feurigen Rede von SPÖ-Chef Andreas Babler am Bundesparteitag kamen auch noch andere SPÖ-Mitglieder, wie etwa Ministerinnen und Minister, zu Wort. 

Zwischen zwei Rednern verschaffte sich allerdings auch eine "normale" Besucherin Zutritt auf die Bühne. "Entschuldigt's bitte, ich bin nur Gast, aber ich möchte was sagen. Ich habe mich jetzt vorgedrängt", so die Besucherin. "Andi, danke für deine beherzte leidenschaftliche Rede". Sie plädierte für mehr "Solidarität". 

Nach der unangemeldeten Wortmeldung ging das Parteitags-Programm wieder weiter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen