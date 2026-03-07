Alles zu oe24VIP
Andreas Babler
© APA/TOBIAS STEINMAURER

Speisekarte

SPÖ-Parteitag: Kleiner Spritzer für 6,50 Euro

07.03.26, 12:48
Teilen

Beim Parteitag setzt die SPÖ auf ein feines Gerstner-Catering. 

Als "Genuss in Vollendung" und Catering mit "erstklassigem Service" bewirbt Gerstner sein Angebot für Events. Auch der Wiener Opernball setzt unter anderem auf das Traditionsunternehmen.

Für den Bundesparteitag hat nun auch die SPÖ den Caterer beauftragt. Auf der Speisekarte finden sich unter anderem die bekannten Gerstner Würstel (4,5 Euro) oder etwa eine hausgemachte Gulaschsuppe (4,5 Euro). 

SPÖ-Parteitag: Kleiner Spritzer für 6,50 Euro
© oe24

Bei den Getränken gibt es die Klassiker wie Bier (4,8 Euro für 0,33 Liter) und Spritzer (6,5 Euro für 0,33 Liter).

