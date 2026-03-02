Sauna-Brand sorgt für Mega-Schaden! Fitnessstudio geht in Flammen auf

Drama am Sonntagabend: In einem Fitnessstudio in Deutschland bricht während der Öffnungszeiten ein Brand in einer Sauna aus. Binnen Minuten steht das Gesamte Gebäude in Flammen. Betroffene Personen konnten sich selbstständig ins Freie retten.

Neunkirchen (Saarland). Ein Brand hat am Sonntagabend ein Fitnessstudio nahezu vollständig zerstört. Nach ersten Informationen brach das Feuer im Saunabereich aus und breitete sich in kürzester Zeit auf das gesamte Gebäude aus. Innerhalb weniger Minuten stand das Studio in Vollbrand. Die enorme Hitzeentwicklung sorgte dafür, dass das Flachdach einstürzte.

Was zunächst als ein kleines Feuer begann, entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem Großbrand. Rauchgas entzündete sich schlagartig, wodurch das Feuer explosionsartig auf das gesamte Studio übergriff. Rund 130 Einsatzkräfte rückten an, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ursache noch unklar

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 18 Personen im Gebäude, die sich alle rechtzeitig und unverletzt in Freie bringen konnten. Verletze wurden nach den bisherigen Angaben nicht gemeldet.

Die Brandursache ist aktuell noch unklar. Erste Schätzungen gehen von einem Sachschaden im siebenstelligen Bereich aus. Für das betroffene Fitnessstudio bedeutet der Brand vorerst das Aus. Ein Wiederaufbau dürfe Monate in Anspruch nehmen.