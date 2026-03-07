Stich in den Hals: 46-Jähriger schwer verletzt

Ein 45-jähriger Mann soll in der Nacht auf Samstag im Gemeindegebiet von Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) einen 46-Jährigen bei einem Streit mit einem Messer schwer verletzt haben.

Das Opfer wurde ins Universitätsklinikum Krems eingeliefert und werde intensivmedizinisch behandelt, so die niederösterreichische Polizei in einer Mitteilung am Samstag. Der 46-Jährige habe Verletzungen im Bereich des Halses erlitten. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 00.45 Uhr in der Wohnung des Opfers zu einem Streit zwischen den beiden Bekannten. Dabei wurde der 46-Jährige von seinem Besucher, einem marokkanischen Staatsbürger, mit dem Messer verletzt. Das Opfer flüchtete in der Folge zu einem Nachbarn und habe noch selbst den Notruf gewählt, so ein Polizeisprecher zur APA.

Da die Polizei die Gefährdungslage vor Ort als erhöht einschätzte, wurden Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) hinzugezogen. Diese trafen den mutmaßlichen Täter noch in der Wohnung an, er wurde festgenommen. Zur Tatwaffe machte die Polizei vorerst keine Angaben, sie sei aber sichergestellt worden.

Opfer nicht mehr in Lebensgefahr

Die Hintergründe der Tat seien derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die Spurensicherung laufe. Die Ermittlungen wegen versuchten Mordes hat das Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Der 46-Jährige befinde sich inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es Samstagmittag.