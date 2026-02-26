Alles zu oe24VIP
Mit zusätzlichen Zügen zur Kulm-Weltpremiere
Ab heute

Mit zusätzlichen Zügen zur Kulm-Weltpremiere

26.02.26, 11:00
Bis Sonntag lockt das Skifliegen am Kulm wieder tausende Fans nach Bad Mitterndorf.  

Bad Mitterndorf. Von heute bis Sonntag, 1. März  wird die Skiflugschanze am Kulm erneut zum internationalen Treffpunkt der Wintersportwelt. Beim Viessmann FIS Skiflug-Weltcup messen sich die besten Skiflieger der Welt auf einer der traditionsreichsten Anlagen des Landes. Erstmals ist Skifliegen zudem Teil eines Bewerbs der Nordischen Kombination – ein sporthistorischer Moment, der dem Event zusätzliche Strahlkraft verleiht. Tausende Fans werden erwartet, wenn sich das Ausseerland einmal mehr als Bühne für spektakuläre Weiten und große Emotionen präsentiert.

Damit die Anreise ebenso reibungslos verläuft wie die Wettkämpfe selbst, haben die ÖBB gemeinsam mit dem Veranstalter und dem regionalen Verkehrsverbund ein umfassendes Bahn- und Mobilitätskonzept ausgearbeitet. Herzstück ist die Haltestelle Tauplitz Skiflugschanze Kulm, die sich in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsgelände befindet. Nur rund 300 Meter trennen die Fahrgäste vom Stadioneingang. 

Während der Veranstaltungstage werden die Zugverbindungen auf den regionalen Strecken gezielt verstärkt, um eine stressfreie Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu ermöglichen. Zusätzlich verkehren eigens eingerichtete Shuttlezüge zwischen Stainach-Irdning und der Haltestelle Tauplitz Skiflugschanze Kulm für zusätzliche Kapazitäten.

