Parkpickerl-Countdown: Kurzparkzone wird zur Kostenfalle

In mehreren großen Wiener Bezirken droht Autofahrern ein unangenehmes Erwachen, denn für mehr als 48.000 Parkpickerl bislang noch kein neuer Antrag gestellt.

Insgesamt gibt es wienweit 402.877 Personen, die ein Parkpickerl besitzen. Vier Jahre nach Einführung der flächendeckenden Kurzparkzone steht Ende Feber eine große Zahl an Verlängerungen an. 80.429 Parkpickerl laufen aus, wobei 32.422 bereits neu beantragt wurden. Das betrifft vor allem die großen Bezirke Hietzing, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing. Somit wurde für mehr als 48.000 Parkpickerl bislang noch kein neuer Antrag gestellt.

© Stadt Wien/Michael Rausch-Schott

Die Bezirksämter appellieren, rechtzeitig ein neues Parkpickerl zu beantragen, um allfällige Strafen zu vermeiden. Die Erfahrung zeigt, dass Einzahlungen oftmals in der letzten Minute getätigt werden, mit dem Risiko, dass sie nicht rechtzeitig einlangen. Der Antrag kann persönlich beim zuständigen Bezirksamt des Hauptwohnsitzes oder mittels Online-Antrag mit und ohne ID-Austria für mindestens vier Monate und maximal zwei Jahre beantragt werden.

So überprüft man die Gültigkeit

Vorsicht! Bei der Online-Antragstellung kann es je nach Bankinstitut bis zu einer Woche dauern, bis die Zahlung eingelangt ist und der Bescheid in der Folge zugestellt werden kann. Die Gültigkeit des Parkpickerls kann jederzeit selbst überprüft werden. Einfach bei der Google-Suche "Parkpickerl Gültigkeit überprüfen" eingeben oder "Amtswege Stadt Wien Parkpickerl Gültigkeit".