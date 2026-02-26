Alles zu oe24VIP
Bub (7) nach Unfall mit Pferd tot
Tragisches Unglück

Bub (7) nach Unfall mit Pferd tot

26.02.26, 10:50
Der Vater des Burschen konnte noch nicht befragt werden - er liegt schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt im Krankenhaus.

Tirol. Nach dem Tod eines siebenjährigen Buben infolge eines Unfalls mit einem Pferd im Osttiroler Assling ist der Unfallhergang am Donnerstag weiter unklar gewesen. Der 42-jährige Vater des Buben konnte aufgrund seiner schweren Verletzungen weiter nicht befragt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Passant hatte die beiden Schwerverletzten sowie ein "herrenloses Pferd" Sonntagnachmittag entdeckt. Der Bub erlag am Dienstag in der Innsbrucker Klinik seinen Verletzungen.

Er war noch an Ort und Stelle im Bereich der Pustertaler Höhenstraße reanimiert worden. Direkte Zeugen des Unfalls gab es nicht. Die Ermittlungen der Polizei zu dessen Hergang dauerten somit weiter an. Der Vater des verstorbenen Kindes soll der Besitzer des Pferdes sein. Dieser war laut einem Kliniksprecher schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde auf einer Beobachtungsstation behandelt.

