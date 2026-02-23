HIER kam es zum Mord-Wahnsinn des 14-jährigen Mädchens

Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten kam es am Montagnachmittag zu einem furchtbaren Mord.
Im Verdacht steht ein 14-jähriges Mädchen, das eine Frau mit mehreren Stichen getötet haben soll.
Mord auf Friedhof
DAS ist der Ort des Mord-Wahnsinns:
© apa
© apa
© apa
© apa
© apa
© Viyana Manset Haber
© Viyana Manset Haber
Motivlage is6t noch unklar
Über die Motivlage des Mädchens herrscht noch Unklarheit. Es könnte sich um eine Tat in einem psychotischen Ausnahmezustand handeln oder möglicherweise um einen missglückten Raubüberfall.