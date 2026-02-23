HIER kam es zum Mord-Wahnsinn des 14-jährigen Mädchens

Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten kam es am Montagnachmittag zu einem furchtbaren Mord.

Im Verdacht steht ein 14-jähriges Mädchen, das eine Frau mit mehreren Stichen getötet haben soll.

Mord auf Friedhof

DAS ist der Ort des Mord-Wahnsinns:

Motivlage is6t noch unklar

Über die Motivlage des Mädchens herrscht noch Unklarheit. Es könnte sich um eine Tat in einem psychotischen Ausnahmezustand handeln oder möglicherweise um einen missglückten Raubüberfall.