Mord Wien Friedhof
© apa

Frau erstochen

HIER kam es zum Mord-Wahnsinn des 14-jährigen Mädchens

23.02.26, 20:51
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten kam es am Montagnachmittag zu einem furchtbaren Mord. 

Im Verdacht steht ein 14-jähriges Mädchen, das eine Frau mit mehreren Stichen getötet haben soll.

Mord auf Friedhof

DAS ist der Ort des Mord-Wahnsinns:

Motivlage is6t noch unklar

Über die Motivlage des Mädchens herrscht noch Unklarheit. Es könnte sich um eine Tat in einem psychotischen Ausnahmezustand handeln oder möglicherweise um einen missglückten Raubüberfall.

