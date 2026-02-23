Mord am Friedhof: Zeuge schildert Horror-Szenen

Arthur Altbart, Juniorchef des gleichnamigen Wiener Bestattungsunternehmens, schilderte gegenüber oe24.TV die dramatischen Szenen, die sich am Montagnachmittag am Friedhof Baumgarten abgespielt haben.

Am Montagnachmittag wurde eine tote Frau am Friedhof Baumgarten gefunden. Ein 14-jähriges Mädchen wurde ersten Informationen zufolge verhaftet.

Arthur Altbart, er ist Juniorchef des gleichnamigen Bestattungsunternehmens, wurde Zeuge der dramatischen Szenen, wie er im oe24.TV-Interview schildert. Am Nachmittag sei ein "älterer Herr, ein Kunde von uns" zu ihnen ins Geschäft gekommen. Dieses liege genau gegenüber dem Friedhof.

"Er hat das völlig gelassen gesagt"

Nach ein, zwei Minuten habe der Herr auf einmal erzählt, dass eine Frau blutüberströmt neben dem Grab seiner Frau liege. "Er hat das völlig gelassen gesagt, als wäre nichts passiert", so Altbart.

Der Seniorchef habe dann gesagt: "Wir müssen sofort die Rettung rufen". Das sei dann auch geschehen. Anschließend sind alle zusammen in den Friedhof. "Das war auch eine kleine Aufgabe, da wir nicht das Tor öffnen konnten", so Altbart. Die Rettung habe das Tor dann geöffnet.

"Wir wussten nicht, was auf uns zukommt"

Man sei mit Polizei und Rettung zu dem Grab gelaufen "und ja, da lag eine Dame". Für sie kam jede Hilfe zu spät.

"Wir wussten nicht, was auf uns zukommt, aber wir sind jetzt nicht vom Allerschlimmsten ausgegangen", schildert Altbart die Ereignisse rückblickend. Man sei eigentlich davon ausgegangen, dass eine ältere Dame gestürzt sei. Und: "Auch wenn es zwar unser Beruf ist, aber so etwas zu sehen ist nochmal etwas anders."