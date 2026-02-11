Pilot im Flugzeug festgenommen

Zivilpolizisten nahmen den Latam-Piloten Sérgio Antonio L. (60) kurz vor Start eines Fluges im Cockpit fest. Gegen den 60-Jährigen werden schwere Vorwürfe erhoben. Er soll einen Kindermissbrauchsring geleitet haben.

Brasilien. Am Montag wurde ein Pilot am Flughafen Congonhas im Süden von São Paulo festgenommen. Sérgio Antonio L. wird vorgeworfen, ein Netzwerk geführt zu haben, das Kinder und schutzbedürftige Personen sexuell missbraucht hat. Das berichtet "CNN Brasil".

Bisher wurden mindestens zehn Opfer im Alter zwischen 10 und 14 Jahren identifiziert. Die Opferzahl dürfte laut Polizei deutlich höher liegen.

Die Ermittlungen, die zur Festnahme des Verdächtigen führten, begannen im Oktober 2025. Die Operation "Anschnallen!" der Staatspolizei von São Paulo wurde vergangenes Jahr zur Bekämpfung von Pädophilie gestartet. Die Beamten beschlagnahmten unter anderem Mobiltelefone und werteten die Daten aus. Sérgio Antonio L. soll mindestens acht Jahre in dem Missbrauchsring aktiv gewesen sein.

Der Flieger sei trotz der Verhaftung des Piloten abgehoben, heißt es in einer Stellungnahme der "Latam Airlines Brasil". Die Fluggesellschaft betonte, dass sie jegliche kriminelle Handlungen verurteile und den Behörden bei den Ermittlungen zur Seite stehe. Laut "CNN Brasil" hat sich die Verteidigung von Sérgio Antonio L. noch nicht geäußert.