14-Jährige ersticht Frau auf Wiener Friedhof

Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt worden.

Das Landeskriminalamt ermittelt wegen des Verdachts auf Fremdverschulden.

Verdächtiger in Gewahrsam

Eine verdächtige Person befinde sich bereits in Gewahrsam, bestätigte Polizeisprecher Philipp Haßlinger entsprechende APA-Informationen.

Friedhof in Penzing

Die Polizei steht im Bereich des Friedhofs in Penzing derzeit mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Erste Anhaltspunkte

oe24 kennt aus gut informierter Quelle die ersten Details des Mordes am Wiener Friedhof: Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde ein 14-jähriges Mädchen festgenommen. Mutmaßlich handelt es sich dabei um die Täterin.

Psychotischer Ausnahmezustand

Die 14-Jährige soll die Frau auf dem Friedhof in einem wohl psychotischen Ausnahmezustand erstochen haben. Die ermordete Frau soll nach ersten Erkenntnissen ein Zufallsopfer des jungen Mädchens gewesen sein.

Vor Ort ermittelt ein Großaufgebot der Polizei. Es sind die LKA-Mordermittler am Friedhof sowie eine Tatortgruppe.