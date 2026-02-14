Frauenwelt schwärmt für Bad Bunny: Latino-Rapper mit Ex gesichtet!

Rund um den Valentinstag sorgen neue Fotos für Spekulationen: Latin-Rap-Sänger Bad Bunny wurde in Buenos Aires mit seiner Ex-Freundin Gabriela Berlingeri gesehen.

Bilder des US-Promimediums „Page Six“ zeigen den 31-Jährigen gemeinsam mit Gabriela Berlingeri beim Verlassen eines Restaurants in Buenos Aires. Die beiden waren bis zu ihrer Trennung Ende 2022 fünf Jahre lang ein Paar.

© Instagram: @pagesix

Geheimes Dinner-Date

Laut „Page Six“ sollen Bad Bunny und Berlingeri am Donnerstagabend ein vorgezogenes Valentinstags-Abendessen genossen haben. Der Sänger trug einen blauen Kapuzenpulli, eine graue Baseballkappe, eine Sonnenbrille sowie eine Maske und wurde von Bodyguards begleitet. Berlingeri erschien in einer braunen Lederjacke und ging mit etwas Abstand hinter ihm.

US-Medien zufolge war sie auch beim Super Bowl gesehen worden.

Super-Bowl-Auftritt sorgt für Diskussionen

Bad Bunny stand zuletzt besonders im Rampenlicht. Sein Auftritt in der Halbzeitpause des Super Bowl sorgte für geteilte Reaktionen. Der Sänger positioniert sich regelmäßig gegen die US-Abschiebepolitik. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Show als „absolut schrecklich“.

Trotz seines Versuchs, unerkannt zu bleiben, gab Bad Bunny laut „Page Six“ einigen Fans die Hände und umarmte Kinder. Am Wochenende stehen für ihn mehrere Shows in Argentinien an.

Nach ihr kam Kendall Jenner

Bad Bunny und Gabriela Berlingeri standen 2021 bei den Billboard Latin Music Awards erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Sie wirkte an Songs wie „El Apagón“ und „En Casita“ mit und trat im Musikvideo zu „Titi Me Preguntó“ auf.

Nach der Trennung führte der Sänger eine On-Off-Beziehung mit Model Kendall Jenner.