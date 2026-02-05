Verblüffendes Video nach Kreuzbandriss: Von trainiert wie eine Besessene

Kaum zu glauben: Sechs Tage nach dem Horrorsturz auf der später abgebrochenen Crans-Montana-Abfahrt inklusive Kreuzbandriss ist Lindsey Vonn wieder voll im Saft. Die 40-jährige US-Speedqueen postete ein erstaunliches Trainings-Video - und ist bereit für das Training auf der Olympia-Abfahrt.

Auf ihrem Instagram-Account postete Vonn ein Video, das es sogar in die CNN-News geschafft hat.

Wir sehen die rekonvaleszente Skirennläuferin beim Kraft- und Koordinationstraining im privaten Gym. Bei Kniebeugen mit schweren Gewichten, bei Ausfallschritten, bei Sprüngen vom Kasten in die Abfahrtshocke und bei feinfühligen Sprungübungen. Als ob nie was gewesen wäre.

Vonn beim Trainings-Auftakt am Freitag im Fokus

Offenbar will uns die beste Abfahrerin aller Zeiten zeigen: Ich bin fit fürs Training für die Olympia-Abfahrt am Sonntag (11.30 Uhr, ORF1 live), hoffentlich geht's bald los!

Um die Olympia-Piste in einen optimalen Zustand zu bekommen, sagten die Organisatoren das für Donnerstag angesetzte 1. Training auf der Tofana ab, für Freitag (11.30, ORF1 live) scheint aber alles klar. Nach dem Vonn-Drama der letzten Tage wird dieses Training wenige Stunden vor der Eröffnung der erste Höhepunkt der Winterspiele in Italien.