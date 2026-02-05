Für weniger Gehalt: Bayern-Star hat verlängert

Serge Gnabry hat beim FC Bayern München bis 2028 verlängert. Bei seinem neuen Vertrag verdient der Flügelflitzer weniger Geld.

Serge Gnabry und FC Bayern München haben sich geeinigt. Der Deutsche wird auch weiterhin für den deutschen Rekordmeister spielen. Genauer gesagt bis 2028.

Durch die Verlängerung wird Gnabrys Gehalt von bisher 18 auf 15 Millionen Euro pro Saison gekürzt. Der DFB-Star gehört seit dieser Saison wieder zu den Stammkräften beim FC Bayern.

Gnabry wichtig für den FC Bayern

Sportdirektor Christoph Freund betont: "Jeder sieht, wie sehr Serge Gnabry unser Spiel bereichert. Er ist in der Offensive vielseitig einsetzbar, schnell, ballfertig und abschlussstark. Wir freuen uns, dass er weiter für den FC Bayern stürmt, zumal er mit seiner ganzen Art und seinem Charakter eine wichtige Rolle für die Mannschaft spielt."

Gnabry zeigt sich glücklich über seinen neuen Vertrag: "Ich freue mich, noch weitere Jahre beim FC Bayern spielen zu können. Die Gespräche waren durchweg positiv, und dass ich jetzt dann mit Ende dieses Vertrags über zehn Jahre hier bin, hätte ich niemals gedacht, als ich bei Bayern angefangen habe. Meine Ziele sind, dass es so weitergeht: Wir sind eine echte Einheit und können Großes erreichen. Die Gründe zu verlängern sind die Mannschaft, das Trainerteam, der ganze Verein, die Fans, die Stadt, das Umfeld: Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl."

Die Verlängerung hat auch Auswirkungen auf Konrad Laimer. Er ist Teil derselben Agentur wie Gnabry und verhandelt derzeit mit dem Rekordmeister über einen neuen Vertrag.