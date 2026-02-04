Alles zu oe24VIP
Transfer-Pleite für Bayern? England-Klub pokert um Supertalent (19)
© Getty

Riesige Ablöse

Transfer-Pleite für Bayern? England-Klub pokert um Supertalent (19)

04.02.26, 07:36
Teilen

Zitterpartie für die Fans des 1. FC Köln: Premier-League-Klub Brighton hat ein offizielles Millionen-Angebot für Said El Mala vorgelegt. Auch der FC Bayern zeigt starkes Interesse am 19-Jährigen. 

Brighton & Hove Albion hat dem 1. FC Köln laut BILD in der vergangenen Woche ein schriftliches Angebot für Said El Mala unterbreitet. Die Engländer bieten eine Ablösesumme zwischen 25 und 30 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Die Kölner Geschäftsführung rund um Thomas Kessler besprach die Offerte zwar mit dem Vorstand, lehnte diese jedoch vorerst ab. Das Winter-Transferfenster schloss am Montag, weshalb ein sofortiger Wechsel ohnehin nicht mehr zur Debatte stand.

Strategische Abwägung in Köln

Der Bundesligist sieht die bisher gebotene Summe als zu gering an und plant für den Sommer weitere Verhandlungsrunden. Intern wurde beim derzeitigen Tabellenzehnten noch keine endgültige Schmerzgrenze für das Talent festgelegt. Die Verantwortlichen wägen derzeit das Risiko ab: Sollte der Außenbahnspieler unter Trainer Lukas Kwasniok weiterhin regelmäßig treffen und im Sommer zur Weltmeisterschaft fahren, könnte sein Marktwert weiter steigen.

El Mala offen für Wechsel

Ein entscheidender Faktor im Transferpoker ist der Spieler selbst. Während sich der 19-Jährige vor einigen Wochen noch keine Gedanken über einen Abschied machte, hat sich seine Einstellung aufgrund geringerer Einsatzzeiten geändert. El Mala kann sich einen Wechsel in die Premier League mittlerweile vorstellen und hat dies bereits beim Verein hinterlegt. Brighton bietet dem Jungstar offenbar ein Fixgehalt von rund 15 Millionen Euro für die nächsten fünf Jahre.

Konkurrenz durch den FC Bayern

Brighton möchte den Deal so schnell wie möglich abwickeln, doch auch der FC Bayern München hat ein Auge auf den Youngster geworfen. Said El Mala, der in der vergangenen Saison noch in der 3. Liga für Viktoria Köln auflief, hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer der begehrtesten Aktien auf dem Transfermarkt entwickelt. Der Poker um das Kölner Juwel wird in den kommenden Wochen voraussichtlich in die nächste Runde gehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

