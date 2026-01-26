Alles zu oe24VIP
Rodel
Schwer verletzt

Junger Rodler (24) krachte in zwei Bäume

26.01.26, 09:14
Ein 24-Jähriger ist Sonntagnachmittag beim Rodeln von der Hochsteinalm in Traunkirchen (Bezirk Gmunden) schwer gestürzt. 

Der junge Mann war mit Freunden unterwegs und fuhr mit hoher Geschwindigkeit voraus, sodass die anderen ihn nicht mehr sehen konnten.

Er dürfte dann die Kontrolle über den Schlitten verloren haben, prallte gegen einen Baum, wurde fünf Meter über eine Böschung geschleudert und krachte wieder gegen einen Baum, wo er regungslos liegen blieb, so die Polizei.

Als seine Freunde zur Unfallstelle kamen, entdeckten sie auf der Forststraße den Rodel und kurz darauf den 24-Jährigen im Gelände. Die Begleiter leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Schwerverletzte wurde in das Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert.

