E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Neutor in Salzburg
© Wikipedia

Mit Ausnahmen

Tuning-Lärm: Nachtfahrverbot beim Neutor kommt

14.01.26, 11:01
Noch im Jänner soll das Nachtfahrverbot verordnet werden.

Szbg. Den Salzburger reicht es: Die Salzburger Stadtregierung reagiert auf die Lärmbelästigung durch die Tuningszene am Neutor mit einem Nachtfahrverbot von Freitagabend bis Montagfrüh. 

Vizebürgermeister Florian Kreibich (ÖVP) kündigt auf orf.at an: „Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, es soll aber in nicht all zu langer Zeit dann kommen. Es wird Ausnahmen geben, etwa für Taxis, Linienbusse, darüber hinaus auch für Bewohner der Innenstadt, sodass dieses dann noch zufahren können.“

