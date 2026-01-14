Alles zu oe24VIP
Motel One Barbereich
© Motel One

Hotel neben Bhf.

In Linz eröffnet 2027 ein Motel One

14.01.26, 10:28
Das Motel One am Linzer Hauptplatz hat sich etabliert, ein weiterer Standort kommt. 

Linz. Die Motel One Group setzt ihren Expansionskurs in Österreich konsequent fort und stärkt ihre Präsenz in einem der wichtigsten Kernmärkte der Gruppe. Neben zwei Neueröffnungen in Wien im laufenden Jahr sind weitere Standorte in Linz und Bregenz bereits unterzeichnet. 

In Linz ist laut Aussendung von Mittwoch ein zweiter Standort bereits in Planung. Das neue Hotel am Hauptbahnhof soll 2027 eröffnen und die Präsenz der Gruppe in der oberösterreichischen Landeshauptstadt weiter ausbauen.

