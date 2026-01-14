Come for a Kiss - ins Belvedere

Das Belvedere lädt am Valentinstag zum Kuss vor dem „Kuss“ – bei freiem Eintritt.

Unter dem Motto „COME FOR A KISS“ öffnet das Obere Belvedere am 14. Februar von 19 bis 23 Uhr, außerhalb der regulären Öffnungszeiten und bei freiem Eintritt, den Klimt-Trakt für Liebespaare, Romantiker und Kunstfans, die sich vor dem Original-Meisterwerk von Gustav Klimt küssen und dabei fotografieren lassen möchten. Professionelle Fotografinnen von Ivory Rose Photography halten jeden einzelnen Kuss fest und schaffen so einen bleibenden Eindruck, der auch nach Jahren die Romantik dieses besonderen Abends in Erinnerung rufen wird.

Herzstück der Sammlung des Belvedere

Ein Paar, gehüllt in reich verzierten Roben, steht zärtlich umschlungen in einer üppigen Blumenwiese. Mit Der Kuss (Liebespaar) schuf der österreichische Maler Gustav Klimt 1908/09 auf dem Höhepunkt seiner „Goldenen Periode“ eine allgemeingültige allegorische Aussage über die Liebe als zentrales Thema menschlichen Seins. Heute ist Klimts Kuss eines der bekanntesten Kunstwerke der Welt und Herzstück der Sammlung des Belvedere.

Neben der einzigartigen Möglichkeit, vor Klimts Original-Kuss fotografiert zu werden, erhalten Besucher ihr Foto via E-Mail in Druckqualität und können anschließend kostenlos durch den Klimt-Trakt flanieren und Kunst genießen. Im Marmorsaal des Oberen Belvedere begleitet DJ Pierre Ciseaux mit romantischen Klängen durch den Abend und lädt zum Tanzen ein. Zum Kuss noch: es ist keine Anmeldung erforderlich, die Reihung erfolgt nach dem Prinzip "First come, first served“.