Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
KTM produziert künftig GasGas in OÖ.

Erneute Welle

KTM-Entlassungen: Stiftung vom Land OÖ hilft

14.01.26, 10:07
Teilen

Land und Stift stehen mit Stiftung bereit. Und: Im Innviertel gibt es aktuell 2.520 offene Stellen. 

Mattighofen. Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) zu den aktuellen Kürzungsplänen bei KTM: „Der Bajaj-Konzern als neuer Eigentümer von KTM hat sich anlässlich der Übernahme der Mehrheit klar zu KTM als österreichisches Unternehmen und insbesondere zum Standort Mattighofen bekannt. Zugleich wurde schon damals seitens des Konzerns angekündigt, den Verwaltungsbereich von KTM auf Spar- und Effizienzpotenziale zu durchleuchten. Nun hat die Bajaj Mobility AG die Umsetzung dieser Anpassungen angekündigt: Es sollen laut dem KTM-Eigentümer rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KTM AG abgebaut werden, hauptsächlich im Verwaltungsbereich. Wobei zwei Drittel der betroffenen Arbeitsplätze auf Österreich entfallen sollen."

Zum Insolvenz-Zeitpunkt eingerichtet

Auch wenn der Arbeitsmarkt laut Achleitner sehr aufnahmefähig sei, stehe für die betroffenen Beschäftigten das von Land OÖ und AMS OÖ geknüpfte Sicherheitsnetz in Form der Stiftung für die Automotive-Branche bereit. "Insbesondere bei der im Zuge der KTM-Insolvenz eingerichteten Stiftung stehen von den ursprünglich 400 Plätzen noch mehr als 300 zur Verfügung“, sagt Achleitner.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden