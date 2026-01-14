KTM-Entlassungen: Stiftung vom Land OÖ hilft

Land und Stift stehen mit Stiftung bereit. Und: Im Innviertel gibt es aktuell 2.520 offene Stellen.

Mattighofen. Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP) zu den aktuellen Kürzungsplänen bei KTM: „Der Bajaj-Konzern als neuer Eigentümer von KTM hat sich anlässlich der Übernahme der Mehrheit klar zu KTM als österreichisches Unternehmen und insbesondere zum Standort Mattighofen bekannt. Zugleich wurde schon damals seitens des Konzerns angekündigt, den Verwaltungsbereich von KTM auf Spar- und Effizienzpotenziale zu durchleuchten. Nun hat die Bajaj Mobility AG die Umsetzung dieser Anpassungen angekündigt: Es sollen laut dem KTM-Eigentümer rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KTM AG abgebaut werden, hauptsächlich im Verwaltungsbereich. Wobei zwei Drittel der betroffenen Arbeitsplätze auf Österreich entfallen sollen."

Zum Insolvenz-Zeitpunkt eingerichtet

Auch wenn der Arbeitsmarkt laut Achleitner sehr aufnahmefähig sei, stehe für die betroffenen Beschäftigten das von Land OÖ und AMS OÖ geknüpfte Sicherheitsnetz in Form der Stiftung für die Automotive-Branche bereit. "Insbesondere bei der im Zuge der KTM-Insolvenz eingerichteten Stiftung stehen von den ursprünglich 400 Plätzen noch mehr als 300 zur Verfügung“, sagt Achleitner.