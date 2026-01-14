Alles zu oe24VIP
© Getty Images

79 Konzerte!

Kreischalarm: BTS gehen wieder auf Tour und kassieren eine Milliarde

Von
14.01.26, 10:11
Teilen

79 Konzerte, davon 10 Europa, aber keines bei uns. Die koreanische Boyband BTS startet nach dem Militärdienst wieder groß durch und casht dabei mächtig ab. 

11. und 12. Juli - diese Daten sollten sich K-Pop-Fans ganz rot im Kalender anstreichen, denn da lassen BTS über 140.000 Fans in der Allianz Arena in München ausflippen. Das große Comeback der südkoranischen Boyband nach fast vierjähriger Pause wegen dem verpflichtenden Militärdienst.

Kreischalarm: BTS gehen wieder auf Tour und kassieren eine Milliarde
© Live Nation

Kreischalarm: BTS gehen wieder auf Tour und kassieren eine Milliarde
© Big Hit Music

Kündigten Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V und Jung Kook schon zum Jahreswechsel für 20. März eine neue CD, den heißersehten Nachfolger des 2022er Werks „Proof“ an, so lassen sie nun mit einer Tourankündigung alle Fan-Herzen höher schlagen. Ab 9. April (Goyang, Südkorea) stehen unter dem Motto „BTS World Tour“ gleich 79 Konzerte auf der ganze Welt am Programm. 10 davon werden auch in Europa gezündet. Mit Stadien-Doppelpacks in Madrid, Brüssel, London, München und Paris. Nur Österreich-Konzert gibt es leider wieder keines.

Kreischalarm: BTS gehen wieder auf Tour und kassieren eine Milliarde
© Getty Images

Die BTS-Tour, ihre erste Konzertserie nach der Erfolgs-Tour „Permission to Dance on Stage“ (2021–2022) gilt schon jetzt als Tour des Jahres. Laut Prognose der Branchenbibel „Billboard“ könnten die Band und ihr Label BigHit/Hybe über eine Milliarde US-Dollar (rund 858 Mio. Euro) mit Tour, Album, Streaming und Merchandisingverkäufen einspielen. BTS dürften sich damit nach Taylor Swift (2024) und Oasis (2025) wohl den Titel für den „Tour-Hype des Jahres“ sichern.

Kreischalarm: BTS gehen wieder auf Tour und kassieren eine Milliarde
© Getty Images

Ein besonderes Highlight der Tour ist die 360-Grad-Bühnenproduktion. Erstmals bei einer K-Pop-Stadiontour wird ein Rundbühnen-Setup realisiert. Das immersive Konzept platziert das Publikum mitten im Geschehen und ermöglicht zugleich eine höhere Kapazität in den Stadien. Der Vorverkauf startet am 24. Jänner. Für Fanclub-Mitglieder gibt es ab schon 22 .1. einen Pre-Sale.

