Nikotin: „Mein Plan für den ESC ist Gas geben und gewinnen

Am 20. Februar wird in einer großen ORF-Show unser Song Contest-Starter ermittelt. Als einer der größten Favoriten geht der coole Chart-Rocker Nikotin an den Start. Auf oe24.TV verrät er jetzt erstmals seine ESC-Pläne.

Am 20 Februar will Pop-Aufreger Nikotin, der sich ja schon als „neuer Falco“ oder mit Hits wie „Kaiser von Österreich“ einen Namen gemacht hat, mit der neuen Hymne „Unsterblich“ das ESC-Ticket für Österreich lösen. Im oe24.TV-Interview spricht er über ...

… den ESC: Das ist ein riesiges Erlebnis. Es ist ein Abenteuer, das ich kein zweites Mal in meinem Leben machen werde. Aber an das ich mich auch in 50 Jahren noch erinnern werde.

© zeidler

© zeidler

… seinen ESC-Plan: Gas geben und das Ding zu gewinnen. Sonst braucht man ja gar nicht hinfahren. Der ESC ist mir aber passiert, den hatte ich eigentlich nicht am Schirm. Ich habe nicht danach gesucht: Es ist zu mir gekommen.

…seinen coolen ESC-Hit „Unsterblich“: Ich musste für den ESC was schreiben, was für die große Bühne ist. Mit Licht und Choreo und Pipapo. Dafür habe ich mich an das Songwriting aus den 70er Jahren angelehnt. Zum Glück ist es mir aufgegangen. Das ist 100% Nikotin und keine Anbiederung an den ESC.

… seine ESC-Show: Der Song schreit nach großem Bühnenfeuerwerk! Es gibt darin ja diese Himmelswelt und diese Höllenwelt. Also Rot und Blau. Und jetzt schauen wir gerade was dazu technisch möglich ist.

© ORF



… die Konkurrenz bei der ORF-Ausscheidung: Ich finde die alle super und habe vor jedem Respekt, denn da gibt es Leute, die richtig krass singen. Aber letztendlich konzentriere und fokussiere mich nur auf mich. Ich ziehe mein Ding durch, komme was wolle.

… über den Auftritt von Israel: Es gab darüber eine offizielle Abstimmung. Und die Karten sind so, wie sie sind.

© zeidler

... die hohen ESC-Ticket-Preise: Das darf man nicht verallgemeinern. Der Song Contest ist schon etwas Besonderes. Ich persönlich würde aber nur für Oasis soviel bezahlen.

© zeidler

Nikotin mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz

... seinen persönlichen ESC-Countdown: Am 30. Jänner kommt die Single „Unsterblich“, dazu wird es jede Menge coolen Social Media Content geben und als Highlight am 16. Februar ein Release-Konzert in Wien. Dazu gilt: Viel schlafen, wenig Party, Körper fit halten und mit Fokus an die Sache rangehen.

Interview: Thomas Zeidler-Künz