Hype um ESC-Tickets lässt Server erzittern

Um 13 Uhr startete der Vorverkauf für die Song Contest Tickets. Eine Geduldsprobe für die Fans.

13 Uhr Vorverkaufsstart- Und dann ging bei oeticket mal lange nichts: „Aufgrund der hohen Nachfrage befinden Sie sich im Warteraum. Bitte bleiben Sie geduldig – bald sind Sie an der Reihe“. Der Vorverkaufsstart für die begehrten Song Contest Tickets wurde am Dienstag für Tausende Fans zur Geduldsprobe.

© oeticket

© oeticket

Als dann nach rund 30 Minuten banger Wartezeit endlich das Ticket-Fenster öffnete der nächste Schock. Und der wurde weniger durch die hohen Preise – im Finale gibt es ja kein Sitzplatz-Ticket unter 230 Euro- als durch den Riesen Hype ausgelöst. Das Gros der Tickest war nämlich bereits ausverkauft. Auch die wenigen Tickets die sich anklicken ließen!

© oeticket

Dazu sorgte das absurde Ticket-System, bei dem man mit seinem Code alle Tickets auch für verschiedene Shows in nur einem Bezahlvorgang kaufen musste für Unmut. Viele Tickets die für eine der 9. Veranstaltungen bereits im Warenkorb waren, wurden bei der Suche nach weiteren Tickets für eine andere Show nämlich wieder aus dem Warenkorb geschmissen. Eine Farce!

© oeticket

© EBU

„Wann geht die 2. Charge in den Vorverkauf“ hoffen in den Social Media Plattformen viele ESC-Fans nun auf eine weitere Chance. Daaur wird wohl leider nichts, denn um 14.16 Uhr verkündete die EBU die Jubelmeldung. "Song Contest in Rekordzeit ausverkauft!" udn liefert dazu auch gleich die Details: "Das große Finale in Wien im Mai war innerhalb von 14 Minuten ausverkauft, die Tickets für die Halbfinals waren in 20 Minuten vergriffen. Auch die Tickets für die beiden Preview-Shows der Halbfinals und des Finales waren heiß begehrt. Alle verfügbaren Tickets waren eine Stunde nach Verkaufsbeginn ausverkauft!"