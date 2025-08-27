Mode(l)-Parade zum Auftakt der 82. Filmfestspiele Venedig

Heidi Klum, Barbara Palvin und Leni Klum zogen das Blitzlichtgewitter in der Lagunenstadt auf sich.

Die Lagunenstadt Venedig hat wieder ihren roten Teppich ausgerollt - die 82. Filmfestspiele wurden feierlich eröffnet und boten bereits am ersten Abend nicht nur cineastische Höhepunkte, sondern auch eine regelrechte Mode(l)-Parade der Extraklasse.

Mehr lesen:

Besonders ins Rampenlicht rückten dabei Heidi Klum, ihre Tochter Leni sowie Modelkollegin Barbara Palvin, die bei der Premiere des Eröffnungsfilms "La Grazia" für einen unvergesslichen Auftritt sorgten.

Style-Queens

Mit bodenlangen Kleidern, die gleichermaßen Eleganz und Extravaganz ausstrahlten, avancierten die drei zu den Hinguckern des Abends. Ihr Roben spielten mit klassischen Corsagen-Schnitten, hauchzarten Stoffen und transparenter Raffinesse. Schwarz und zartes Rosa dominierten das Farbspektrum - eine harmonische Mischung aus dramatischer Tiefe und romantischer Leichtigkeit.

Heidi Klum strahlte. © Getty Images

Klum-Clan

Heidi Klum zeigte einmal mehr Gespür für große Auftritte, während Tochter Leni mit jugendlicher Eleganz und Ausstrahlung bewies, dass sie in Sachen Stil ihrer Mutter um nichts nachsteht.

Doch nicht nur modisch, auch filmisch verspricht die diesjährige Biennale einiges. "La Grazia", ein Drama mit ästhetischer Bildsprache und emotionaler Tiefe, setzte bereits zum Auftakt ein cineastisches Ausrufezeichen. In den kommenden Tagen wird Venedig zum Schaufenster großer Regiekunst, internationaler Stars und spannender Momente.