Wow! Heidi und Leni im Sexy-Partnerlook bei Filmfestspielen in Venedig

Ein Wow-Moment bei Heidi und Leni im Spotlight! In engen Korsetts lassen sich Mutter und Tochter bei den Filmfestspielen in Venedig fotografieren - und sorgen dabei für Schnappatmung!

Heute starten offiziell die 82. Internationalen Filmfestspiele von Venedig und die ersten Stars sind bereits angekommen, um mit spektakulären Looks für unvergessliche Auftritte zu sorgen.

Supermodel-Mama Heidi Klum und ihre Tochter Leni zeigen sich gemeinsam bei den Filmfestspielen in Venedig. Dabei auffällig: Ihre Ausschnitte, hautenge Korsetts und offene Wellen-Mähnen.

Händchenhaltend

Am Hotel Excelsior sorgten die beiden händchenhaltend mit ihrem Auftritt für Aufsehen. Das Mutter-Tochter-Duo präsentiert sich immer häufiger gemeinsam auf internationalen Events.

© getty

Durchsichtige Hautblitzer

Diesmal überraschen sie mit einem sexy Partnerlook - in Korsetts! Während Model-Mama Heidi in hellen Tönen ihr Dekolleté zeigt, macht Leni neben ihr den Kontrast - in einem dunklen, bodenlangen Korsett-Kleid mit durchsichtigen Hautblitzern dazwischen. Die zwei Schönheiten können sich so definitiv sehen lassen.