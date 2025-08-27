Filmfestspiele in Venedig: Diese Stars sorgen schon jetzt für Glamour-Alarm

Noch bevor sich der erste rote Teppich am Lido öffnet, versinkt Venedig im Blitzlichtgewitter. Heute starten offiziell die 82. Internationalen Filmfestspiele von Venedig und die ersten Stars sind bereits angekommen, um mit spektakulären Looks für unvergessliche Auftritte zu sorgen.

Vom 27. August bis 6. September 2025 verwandeln die 82. Internationalen Filmfestspiele Venedig die Lagunenstadt in das Epizentrum der Film- und Modewelt. Während Kinofans sehnsüchtig auf die Weltpremieren großer Regisseure und Starbesetzungen blicken, richtet sich unser Blick auf den roten Teppich. Schon bei ihrer Ankunft bewiesen Stars wie Heidi Klum, Amal Clooney und Co., dass die kommenden Tage nicht nur cineastisch, sondern auch ein modisches Highlight werden.

Amal & George Clooney: Strahlender Glamour-Auftritt

© Getty Images

Wenn das glamouröseste Paar Hollywoods ankommt, richtet sich jeder Blick auf sie. Amal Clooney setzte – wie schon im Vorjahr – auf die Trendfarbe Butter Yellow und strahlte in einem figurbetonten Neckholderkleid von Balmain. Perfekt abgerundet wurde ihr Look durch weiße Pumps, eine elegante XXL-Sonnenbrille und eine weiß-goldene Clutch. An ihrer Seite: George Clooney, der in einem dunklen Ensemble den perfekten Kontrast zum leuchtenden Auftritt seiner Frau gab.

Heidi Klum: Lady in Red

© Getty Images

Auch Supermodel Heidi Klum reiste bereits in Venedig an. Die GNTM-Chefin strahlte in einem knallroten Set aus Hose und Hemd und verzauberte Fans mit ihrem strahlenden Lächeln. Das langärmelige Hemd mit tiefem Ausschnitt und die weit geschnittene Hose verliehen ihrem Look eine lässige, spätsommerliche Leichtigkeit. Abgerundet wurde das Outfit durch goldene Sandalen, funkelnden Goldschmuck und eine elegante rote Handtasche.

Emma Stone: Lässig durch Venedig

© Getty Images

Ganz entspannt betritt auch Emma Stone die Lagunenstadt. Die Oscar-Preisträgerin genießt zunächst ruhige Momente mit Ehemann und Töchterchen Louise Jean, bevor sie mit ihrem neuen Film „Bugonia“ die Festspiele erobert. Für ihren Auftritt wählte sie einen entspannten, aber stylischen Look: weite Jeans, ein lockerer Pullover mit V-Ausschnitt und sommerliche Sandalen.

Adam Sandler im Adam-Sandler-Look

© Getty Images

Der Comedy-Star erschien – typisch Adam Sandler – in pinkfarbenen Shorts, einem Hemd mit Grafikprint und natürlich: mit Basketball unter dem Arm. Ob er wirklich ein paar Körbe in der Lagunenstadt werfen will? Möglich, und genau deshalb lieben ihn seine Fans.

Laura Dern: Denim trifft Hollywood-Chic

© Getty Images

Laura Dern winkte strahlend in die Kameras, als sie für ihren neuen Film „Jay Kelly“ ankam. Ihr Look: ein stylisches Denim-Outfit mit Jeans und weißer Off-Shoulder-Bluse. Lässig, zeitlos und doch absolut filmfestspielwürdig.

Schon jetzt zeigen die Stars in Venedig, dass die nächsten Tage nicht nur cineastisch, sondern auch modisch unvergesslich werden. Und das Beste: Der rote Teppich hat noch nicht einmal begonnen…