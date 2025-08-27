Swifties im Kaufrausch: So schnell war das Verlobungskleid von Taylor Swift ausverkauft

Taylor Swift hat sich verlobt – und neben dem Ring sorgt vor allem ihr Kleid für Schlagzeilen. Binnen Minuten war es in den USA ausverkauft. Was steckt hinter dem geheimnisvollen Streifen-Look, der Fans in den Kaufrausch trieb?

Gestern Abend war es so weit: Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce haben auf Instagram ihre Verlobung bekannt gegeben – und das Internet ist kollektiv in Ohnmacht gefallen. Über 27 Millionen Likes (Tendenz steigend!) für die Fotostrecke, die wahrscheinlich schon jetzt Kultstatus hat.

Das Verlobungskleid fast so begehrt wie ihre Konzerttickets

Zwischen Blumenbögen, funkelndem Ring und verliebten Blicken blieb ein Detail aber keinesfalls unbeachtet: Taylor Swifts Outfit. Denn, sind wir ehrlich – wenn sich der größte Popstar der Welt verlobt, wird das Ganze wie eine FBI-Ermittlung seziert. Lippenstift? Check. Ringgröße? Diskutiert. Kleid? Sofort identifiziert und natürlich sofort vergriffen.

Das gute Stück: ein schwarz-weiß gestreiftes Seidenkleid von Ralph Lauren, das der ganzen Szene einen nostalgisch-vintagehaften Touch verlieh. Ein Outfit, das aussieht, als könnte man damit sowohl Aperol im Garten schlürfen als auch in einer französischen Romanze an der Côte d’Azur mitspielen. Und weil die Swifties bekanntlich schneller sind als jeder Ticket-Bot, dauerte es nur wenige Minuten, bis das Kleid in den USA restlos ausverkauft war.

In Österreich gibt es noch Restbestände

TMZ zufolge haben die amerikanischen Bestände von Ralph Lauren nicht mal so lange überlebt wie ein Taylor-Swift-Album in den Billboard-Charts. Wer das Kleid trotzdem noch ergattern will, hat (Stand 27.8.) immerhin in Österreich noch eine kleine Chance: Im Online-Shop gibt’s noch einzelne Größen – für 425 Euro.

© Ralph Lauren

Ob das die Investition wert ist? Nun ja, wenn Sie in nächster Zeit ebenfalls eine „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“-Ankündigung planen, könnte es sich lohnen.