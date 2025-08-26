Alles zu oe24VIP
Taylor Swift und Travis Kelce
© Instagram/kelcebrothers

Liebesglück

Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt

26.08.25, 19:05
Liebesglück bei Pop-Star Taylor Swift und ihrem Travis Kelce. Die beiden haben sich verlobt.

Travis Kelce hat seiner Taylor einen Heiratsantrag gemacht - und der Superstar hat ja gesagt. 

 

Taylor Swift und Travis Kelce
© Getty

Travis Kelce und Taylor Swift
© getty

"Ihr Englischlehrer und Ihr Sportlehrer" 

Auf Instagram schrieb Taylor Taylor Swift: "Ihr Englischlehrer und Ihr Sportlehrer heiraten." Sie zeigte sich und ihren zukünftigen Ehemann inmitten eines Rosengartens.

taylor swift
© Getty Images

Der Kuss 

Travis kniet vor seiner Taylor und nimmt einen Kuss entgegen, während beide sich innig verliebt in die Augen schauen. Auf einem der Fotos ist auch Taylors goldener Diamant-Verlobungsring zu sehen. 

Das Superstar-Paar 

Die beiden sind seit Juli 2023 ein Paar. Sie begleitet ihn zu manchem Football-Spiel und Travis war dabei, als Taylor ihre Eras-Tour rund um die Welt absolvierte. Jetzt schlagen die beiden mit ihrer Liebe ein neues Kapitel auf. 

Massentauglich - aber nicht ganz unpolitisch

In einer Zeit politischer Spannungen und gesellschaftlicher Spaltung bot das Paar eine seltene Form medialer Einigkeit - weitgehend gefeiert von Boulevardmedien, Talkshows und sozialen Netzwerken gleichermaßen. Ihre öffentliche Präsenz prägt öffentliche Debatten über Ruhm bis hin zu Geschlechterrollen und den Einfluss von Prominenz auf nationale Identitätsbildung.

Klar Stellung beziehen 

Doch während viele Prominente in den USA politisch immer wieder klar Stellung beziehen, halten sich Swift und Kelce eher zurück - auch wenn die Sängerin im Wahlkampf Kamala Harris in einem Social-Media-Post unterstützte und dafür bekannt ist, für den rechtspopulistischen Präsidenten Donald Trump nicht allzu viel übrig zu haben. Damit schafft das Paar eine Gratwanderung, die sie massentauglich und kommerziell erfolgreich macht.

