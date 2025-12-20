Ski amadé: Das größte Winteruniversum Österreichs mit 25 Skiorten

Ski amadé zählt zu den vielfältigsten Wintersportregionen Europas und vereint Skivergnügen, Genuss und alpine Erlebnisse auf höchstem Niveau. In 25 Skiorten in Salzburg und der Steiermark erwarten Wintersportler 760 Pistenkilometer, modernste Liftanlagen und unvergessliche Wintermomente.

Wenn der erste Schnee die Pisten bedeckt und klare Winterluft durch die Täler zieht, ist Ski amadé bereit für die neue Saison. Abenteuer, Sport, Genuss und Action verschmelzen hier zu einem unvergesslichen Wintererlebnis in Salzburg und der Steiermark.

© Ski amadé

Winterwelten, von Pisten bis Genuss

Fünf Regionen, 25 Skiorte und 760 Pistenkilometer: Ski amadé vereint alpine Landschaften, moderne Lifte, Genuss, Action & Wintererlebnisse.

Hauser-Kaibling. dAn der Senderbah eröffnen sich weite Pisten und alpine Weitblicke. © Hauser Kaibling

Fünf Regionen, 25 Skiorte und 760 Pistenkilometer

Mit fünf Top-Regionen – Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und Großarltal – vereint Ski amadé insgesamt 25 Skiorte. Atemberaubende Berglandschaften, bestens präparierte Pisten, moderne Liftanlagen und Schneesicherheit schaffen ideale Bedingungen für jeden Skifahrer. Insgesamt erwarten Wintersportler bis zu 760 Pistenkilometer, 270 Lifte und 356 bestens präparierte Pisten. Neben klassischen Abfahrten sorgen Snowparks, familienfreundliche Funslopes und Funcross für Action und Abwechslung. Wer das Abenteuer jenseits der Piste sucht, kann beim Eisklettern, Flying Fox oder sogar Yoga am Berg außergewöhnliche Urlaubserinnerungen sammeln.

Freeriden in Ski amadé steht für pures Freiheitsgefühl abseits präparierter Pisten. © Ski amadé

Salzburger Sportwelt & Snow Space Salzburg

Snow Space und mehr. Im Herzen der Alpen liegt die Salzburger Sportwelt – ein Wintersportparadies, das pures Skivergnügen mit alpiner Natur und Komfort verbindet. Ein Highlight ist das Gebiet Snow Space Salzburg mit den Orten Flachau, Wagrain und St. Johann Alpendorf. Über den Panorama Link, eine 10er-Kabinenbahn mit Panoramaverglasung, sind die Skigebiete Snow Space Salzburg und Shuttleberg verbunden – gemeinsam bieten sie weit über 210 Pistenkilometer mit Abfahrten für Genießer, Familien und Adrenalinfans. Ein Ski-Eldorado der Extraklasse ist Altenmarkt-Zauchensee mitten in der Salzburger Sportwelt. Besonders in Zauchensee, dem höchstgelegenen Skigebiet der Salzburger Sportwelt (bis 2.176 Meter), sind Snowboarder und Freerider richtig. Eher gemütlich-familiär geht es in Radstadt-Altenmarkt (bis 1.700 Meter) zu. Auf 45 Pistenkilometern lässt das Skigebiet Zauchensee-Flachauwinkl keine Wünsche offen. Von anspruchsvollen Abfahrten am Rosskopf bis zum Tauernkar, von der sportlichen Weltcupstrecke am Gamskogel bis zu weichen Tiefschneehängen – hier kommt jeder Skifahrer auf seine Kosten. Besonders Familien schätzen den Familypark am Rosskopf und Zauchi‘s Kinderland. Die Skischaukel Radstadt-Altenmarkt begeistert Familien und Genussfahrer: 17 Pistenkilometer, moderne Lifte und breite Abfahrten garantieren entspanntes Skivergnügen. Oben auf 1.571 m lockt ein 360°-Panorama. Und für den Einkehrschwung findet man klassische Berggasthöfe, die hungrige Skifahrer mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnen.

Ski & Wein. Hier treffen sonnige Pisten auf edle Tropfen. © Ski amadé

Schladming-Dachstein – Komfort, Kulinarik & 4-Berge-Skischaukel

Schladming-Dachstein. Noch schneller und bequemer auf die Pisten: In der Region Schladming-Dachstein sorgen drei neue Bergbahnen für Komfort der Extraklasse. Die 8er-Sesselbahn „Mitterhausalm I“ auf der Planai, die 10er-Gondel „Senderbahn“ am Hauser Kaibling und die 8er-Gondel auf der Fageralm bringen Familien und Genussfahrer noch schneller zu den Pisten – modern, nachhaltig und mit Sitzheizung. Besonders attraktiv: Kinder bis sechs Jahre fahren gratis auf allen Bergen der 4-Berge-Skischaukel, inklusive Kinderbereichen und über 160 Pistenkilometern. Abseits der Abfahrten locken Langlaufen, Schneeschuhwanderungen, Rodelspaß und kulinarische Highlights in urigen Hütten. Auf 16 Hütten wird die winterliche „Almkulinarik by Richard Rauch“ gepflegt – kreative Gerichte mit regionalem Bezug, entwickelt gemeinsam mit den Hüttenwirten der Region.

Hochkönig. Die legendäre Königstour macht das Skigebiet zu einem alpinen Erlebnis. © Ski amadé

Hochkönig – Skivergnügen mit Panorama und Königstour

Winter am Hochkönig bedeutet grenzenloses Skivergnügen. 120 Pistenkilometer, 34 moderne Lifte, drei Skigebiete – Maria Alm, Dienten und Mühlbach – und abwechslungsreiche Snow- und Funparks begeistern Skifahrer aller Könnerstufen. Highlight für Abenteurer: die Königstour über sechs Gipfel: 35 Pistenkilometer und 7.500 Höhenmeter, mit Fotopoints für unvergessliche Erinnerungen. Abseits der Pisten locken 40 Kilometer Langlaufloipen, Winter-Wanderwege, Skitouren und Pferdeschlittenfahrten.

GroSSarl Winterwandern mit Kids am Kieserl. © Ski amadé

Großarltal-Dorfgastein – Familienskigebiet mit Sonnengarantie

Skischaukel Großarltal-Dorfgastein. Im Großarltal im Salzburger Land können Wintersportler dank der hohen Lage bis Ostern Sonne und Pistenspaß verbinden. Die Skischaukel Großarltal-Dorfgastein macht das Skifahren zum Erlebnis: Funslope, Snowpark, Ruheplätze und Fotopoints sorgen für Action und Spaß für Groß und Klein. Familien genießen hier grenzenloses Skivergnügen: Kinder lernen spielerisch in den Skischulen, während Eltern abwechslungsreiche Abfahrten erkunden.

Abseits der Pisten laden Winterwanderwege, Rodelbahnen und traditionelle Hütten mit regionalen Spezialitäten zum Genießen ein – ein perfektes Winterparadies für Skifahrer und Nicht-Skifahrer gleichermaßen.

Mehr als Skifahren: Genuss & Erlebnisse in Ski amadé

Mehr als Skifahren. Ski amadé begeistert nicht nur auf der Piste. Kulinarische Highlights, wie ein Bergfrühstück auf den höchsten Gipfeln, laden zum Genießen ein. Zahlreiche Angebote von TASTE Ski amadé, die Erlebnis-Packages Ski amadé MADE MY DAY und die Ski amadé Special Weeks sorgen für abwechslungsreiche Urlaubsmomente.

Minis Week. Für alle Skieinsteiger unter sechs Jahren. © Ski amadé

Skifahren lernen mit Best Learn2Ski amadé

Skifahren lernen mit Profis. Ein Highlight für Anfänger, Fortgeschrittene und Wiederentdecker ist Best Learn2Ski amadé. Mit diesem neuen Zertifikat arbeiten ausschließlich geprüfte Skischulen und zertifizierte Profis, die für maximale Betreuung, schnelle Fortschritte und Spaß auf der Piste sorgen.

Ski amadé: Action, Genuss und Natur – Die besten Tipps

Schlafen

Hotel Erlebniswelt Stocker/Schladming: Oberhalb von Schladming und nahe der Talstation Rohrmoos gelegen, gilt hier während der Pistensaison Ski in/Ski out. Gemütliche Zirbenzimmer, breites Kulinarik-Angebot. Adults-Only- und Familien-Spa. Infinity-Pool mit Blick auf das Dachsteinmassiv. 7 Nächte für 2 Pers. im DZ mit HP ab ca. 2.300 Euro. www.erlebniswelt.at

Schütterhof/Schladming: Wellnesshotel mit 2.000 m² großem Wellness- und Beautybereich mit Sauna, Solegrotte, Whirlpool u. v. m. Beheizter 25 m Infinitypool. 3/4 Genießerpension. 3 Nächte im DZ ab 599 Euro p. P. www.schuetterhof.at

Höflehner/Haus im Ennstal: Familiengeführtes Hotel mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Premium Spa mit 25 m Sportbecken, Luxury Infinity Whirlpool, Almsaunadorf. Gesunde, kreative und heimische Küche. DZ ab 220 Euro p. P. www.hoeflehner.com

Ferienwelt Kesselgrub/Altenmarkt-Zauchensee: Familiengeführtes Kinder- und Wellnesshotel. Professionelle Kinder- und Babybetreuung, Pony-Bauernhof. Adults only Wellnesswelt. Familienzimmer ab 152 Euro p. P. www.kesselgrub.at

Feriendorf Holzlebn/Großarl: Acht Holzchalets und 7 Ferienwohnungen. Allgemeiner Wellnessbereich sowie Sauna & Außenbadewanne im Chalet. Reiten für Groß und Klein und Kinderskilift (Verbindung zur Gondelbahn). Ferienwohnung für 2 P. ab 170 Euro.http://www.hoeflehner.com holzlebn.at

Hotel Kristall/Großarl: Familienfreundliches Hotel mit gemütlichem Wellnessbereich. Verschiedene Einrichtungen für Kinder. DZ ab ca. 110 Euro p.P. www.kristall.eu

Hochkönigin/Maria Alm: Kuschelige, lichtdurchflutete Zimmer und Suiten. Gourmet-Kulinarik mit Zutaten teils aus eigenem Anbau. Mehrere Spas, Infinity-Pool, Sky Decks etc. Im Jänner und März 5N im DZ ab 910 Euro. p. P. www.hochkoenigin.com

Essen & Trinken

Grabneralm/Großarltal. Die Hütte liegt direkt an der Paradies-Abfahrt! Gute Hausmannskost, uriges Stüberl und herrliche Sonnenterrasse. Tel. 0664/28 20 717

Kaibling-Alm/Haus im Ennstal. Sie liegt in 1.778 m Seehöhe, direkt an der Verbindung der beiden Skiberge Hauser Kaibling und Schladminger-Planai. Mitglied von Almkulinarik by Richard Rauch. Hier gibt‘s Zitronige Hendlbrust. www.kaibling-alm.at

Erleben

Mini’s Week. Für alle Ski-Einsteiger unter 6 Jahren (ab Jahrgang 2020) gibt es während der Mini’s Week vom 10. bis 24. Jänner für nur 189 Euro pro Kind sowohl den Skikurs (entweder 5x2 Stunden oder 3x4 Stunden) als auch die Ski-Leihausrüstung, ein buntes Rahmenprogramm und den Skipass. In vielen Unterkünften in Ski amadé übernachten die Kinder zudem gratis im Zimmer der Eltern.

Ski- und Weingenuss-Package. In der Ski- und Weingenusswoche vom 14. bis 21. März bieten die 19 Ski amadé Genusspartner-Hotels eigens erstellte Urlaubspackages zum Thema Skifahren und österreichischer Wein an.

4=3 Online Package für my Ski amadé Friends. Ein spezieller Vorteil: Vier Tage Skifahren, aber nur für drei Tage bezahlen, das ist das 4=3 Online Package. Spezielle Aktionszeiträume und ausgewählte Hotels.

Verfasst von Irene Stelzmüller