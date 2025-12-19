Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Reiselust
Reiselust
Startseite Aktivurlaub Europa Hotel Tipps Österreich Reisen mit Kindern Reisetipps Welt
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Reiselust
  3. Reise-Tipps
Ohne Parkplatzstress in die Berge: Uber testet Ski-Fahrten in Österreich
© UBER

Uber Ski

Ohne Parkplatzstress in die Berge: Uber testet Ski-Fahrten in Österreich

19.12.25, 14:35
Teilen

Auf die Piste, fertig, los! Uber bringt Wintersportler direkt in Österreichs Skigebiete.

Der Winter ist da, die Pisten rufen – und irgendwo zwischen Skischuhen, sperrigen Boards und der ewigen Parkplatzsuche fragt man sich jedes Jahr aufs Neue: Muss das wirklich sein? Pünktlich vor den Weihnachtsferien bringt Uber nun eine neue Option nach Österreich, die genau dieses Problem entschärfen will. „Uber Ski“ soll Wintersport-Fans bequem in ausgewählte österreichische Ski- und Rodelgebiete bringen – ganz ohne eigenes Auto.

Ohne Parkplatzstress in die Berge: Uber testet Ski-Fahrten in Österreich
© UBER

Start aus Salzburg und Innsbruck

Die neue Option ist ab sofort für Fahrten von Salzburg und Innsbruck in österreichische Skigebiete verfügbar. Zum Einsatz kommen Fahrzeuge, die Platz für bis zu drei Fahrgäste samt Ski- oder Snowboardausrüstung bieten. Laut Uber richtet sich das Angebot an alle, die entspannt zur Piste kommen möchten – ohne Schleppen, Umsteigen oder Parkplatzstress.

Preislich liegt „Uber Ski“ laut Anbieter auf dem Niveau von UberX, ergänzt um einen Fixaufschlag von sieben Euro. Der Gesamtpreis wird – wie bei Uber üblich – vor der Buchung in der App angezeigt.

Lesen Sie auch

Ohne Parkplatzstress in die Berge: Uber testet Ski-Fahrten in Österreich
© UBER

Sölden führt das Ranking an

Ein Blick auf die Daten der vergangenen Skisaison zeigt: Die Nachfrage nach Fahrten in Skigebiete steigt seit Jahren. Besonders beliebt ist dabei Sölden – kein anderes österreichisches Skigebiet wurde laut Uber häufiger angefahren.

Interessant ist auch der internationale Blick: Nicht nur Einheimische nutzen das Angebot, sondern vor allem Gäste aus dem Ausland. An der Spitze lagen zuletzt Niederländerinnen und Niederländer, dicht gefolgt von Wintersportfans aus Großbritannien. 

Teil eines internationalen Angebots

Auch in der Schweiz, Frankreich und Polen wird die Option in dieser Wintersaison wieder angeboten.

Die Nutzung ist denkbar einfach: Ziel eingeben, „Uber Ski“ auswählen und die Fahrt direkt anfordern oder vorab reservieren. Ob sich das Angebot langfristig durchsetzt, wird sich zeigen – für alle, die stressfrei in den Schnee wollen, könnte es aber eine interessante Alternative zum eigenen Auto sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden