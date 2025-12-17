Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 17.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Angespannte Stimmung. Ganz cool, um Kurzschlüsse zu vermeiden!

Beruf: Kontroversen könnten eskalieren. Lassen Sie sich nicht provozieren!

Fitness: Überschätzen Sie Ihre Kräfte nicht! Es kann schnell zu viel werden.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Bloß keine emotionellen Aktionen! Geduld ist auf dem richtigen Weg.

Beruf: Wichtige Fragen noch nicht entscheiden! Vertagen Sie Verhandlungen!

Fitness: Auch wenn Sie sich stark fühlen, ist heute eher Zurückhaltung geboten.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Punkten Sie mit Loyalität und einer vernünftigen, seriösen Haltung!

Beruf: Überprüfen Sie Ihre Pläne genauer! Ein guter Tag für Bereinigungen.

Fitness: Schonen Sie Ihre Nerven und beschränken Sie sich auf Wesentliches!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Seien Sie einfach für Ihren Partner da, bedrängen Sie ihn aber nicht!

Beruf: Widerstände? Argumentieren Sie geduldig und bloß nicht kämpferisch!

Fitness: Sie sollten heute nicht voreilig loslegen. Fuß vom Gas, genau schauen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Emotionsgeladenes Kima. Daher kein Tag für vernünftige Klärungen.

Beruf: Ruhe bewahren, Eigensinn loslassen! Machtkämpfe sind nur destruktiv.

Fitness: Durchatmen, Emotionen loslassen! Sehr konzentriert durch den Tag!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Heute kommt er auf Ihren nüchternen Verstand an. Also cool bleiben!

Beruf: Sachlich, aber verständnisvoll! So lassen sich Konflikte sicher lösen.

Fitness: Bezähmen Sie Ihre Ungeduld! Lieber weniger und kleinere Schritte!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Heute versteht man keinen Spaß. Provozieren Sie Ihr Gegenüber nicht!

Beruf: Gehen Sie mit Widerspruch diplomatisch um und setzen Sie auf Zeit!

Fitness: Schonen Sie sich körperlich und vermeiden Sie große Anstrengungen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wenn Sie auf die Stimme der Vernunft setzen, sind Sie erfolgreicher.

Beruf: Gut zuhören und nachdenken! Bloß keine emotionellen Entscheidungen!

Fitness: Schalten Sie lieber ein wenig zurück und gehen Sie sehr überlegt vor!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Bleiben Sie cool und sachlich, damit machen Sie sicher mehr Eindruck.

Beruf: Prüfen Sie Vorschläge sehr gründlich und nehmen Sie sich Bedenkzeit!

Fitness: Weniger tun, mehr Regeneration! Ruhe und Konzentration sind gefragt.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Konflikte können sich auftun. Cool bleiben, verständnisvoll reagieren!

Beruf: Keine einsamen Entscheidungen! Beziehen Sie andere Meinungen mit ein!

Fitness: Lassen Sie sich nicht stressen! Gelassenheit ist der bessere Ratgeber.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Fühlen Sie sich unter Druck gesetzt? Reagieren Sie betont vernünftig!

Beruf: Grundsätzliche Fragen genau überdenken, keine voreiligen Antworten!

Fitness: Der Tag könnte sehr anstrengend werden. Tempo drosseln, konzentrieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Genießen Sie Sympathiebezeugungen, ohne zu drängen oder zu klammern!

Beruf: Niemand hat die Wahrheit gepachtet. Verhandeln Sie daher geduldiger!

Fitness: Motivation braucht heute einen kühlen Kopf. Sehr überlegt vorgehen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.