Wien-Tourismus holt schottisches "Dull" in die Stadt

Der Wien-Tourismus lädt das schottische Dorf „Dull“ im Jänner 2026 nach Wien ein. 37 der rund 100 Bewohnerinnen und Bewohner nehmen die Einladung an, um zu zeigen, dass in der Bundeshauptstadt auch nach den Feiertagen keinesfalls Langeweile herrscht.

Die Einladung der Bewohner von Dull, deren Name im Englischen „langweilig“ bedeutet, soll beweisen, dass Wien selbst im Januar lebendig bleibt. Die Jahreszeit gilt sonst als ruhig und unspektakulär, geprägt von Detoxing und Diäten.

Programm mit kulturellen Highlights

Für die Gäste wird ein vielfältiges Programm geboten: Ein Wiener Ball, die Spanische Hofreitschule, Koch- und Tanzkurse sowie ein Treffen mit der britischen Botschafterin Lindsay Skoll stehen auf dem Plan. Anreise und Unterkunft werden übernommen, auch das Hotel Imperial unterstützt die Aktion.

Britischer Markt im Fokus

Wiens Tourismusdirektor Norbert Kettner betont die strategische Bedeutung des britischen Marktes. „Großbritannien zählt zu Wiens Top-5 Herkunftsmärkten. Mit unserer Einladung an Dull möchten wir Aufmerksamkeit für Wien schaffen und zeigen, dass die Stadt im Jänner lebendig, inspirierend und voller Kulturerlebnisse ist.“

Online-Kampagne nach der Reise

Begleitet von einem Filmteam werden die Erlebnisse der Besucher aus Dull dokumentiert. Unter dem Motto „Is Vienna Dull – or not?“ startet danach eine Online-Kampagne in Großbritannien, um die Attraktivität Wiens auch im Winter zu unterstreichen.