Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Garten & Balkon
Nebel Wind Dezember
© Getty Images

Prognose für 2026

Laut Bauernregel: Viel Wind und Nebel in Dezembertagen ...

16.12.25, 10:31
Teilen

Grau in Grau – so erleben wir derzeit den Dezember in Österreich. Seit rund zwei Wochen liegt über großen Teilen des Landes eine hartnäckige Nebelsuppe. Eine alte Bauernweisheit verrät eine Prognose für das Wetterjahr 2026.

Weiße Weihnachten? Davon sind wir heuer weit entfernt. Statt Schneeflocken dominiert in Österreich seit Tagen ein anderes Bild: grauer Himmel, dichte Nebelfelder und diesige Sicht, vor allem in den Morgenstunden. Seit rund zwei Wochen steckt ein Großteil des Landes – besonders der Westen – in einer hartnäckigen Nebelsuppe, begleitet von immer wieder auffrischendem Wind. Winterlich fühlt sich das kaum an, doch eine alte Bauernregel sieht genau darin ein deutliches Zeichen für das kommende Jahr. 

Nebel Wind Dezember
© Getty Images

Bauernregel im Dezember

Bauernregeln entstanden über Generationen hinweg aus genauer Naturbeobachtung – und gerade der Dezember galt dabei als wichtiger „Vorhersage-Monat“ für das kommende Jahr. Gerade jetzt lohnt sich also ein Blick auf eine alte Wetterweisheit. 

Lesen Sie auch

Eine besonders passende Bauernregel für die aktuelle Wetterlage lautet: 

Viel Wind und Nebel in Dezembertagen tun ein nasses Jahr ansagen 

Nebel Wind Dezember
© Getty Images
  

Was bedeutet die Regel konkret?

Laut dieser Bauernregel sind anhaltender Nebel und häufige Windphasen im Dezember ein Zeichen dafür, dass das nächste Jahr insgesamt niederschlagsreich ausfallen könnte. Gemeint ist kein einzelnes Starkregen-Ereignis, sondern ein Jahr mit überdurchschnittlich viel Regen, feuchten Perioden und möglicherweise auch schneereichen Phasen in höheren Lagen.

Der Hintergrund: Nebel entsteht oft bei hoher Luftfeuchtigkeit und stabilen Wetterlagen. Kombiniert mit Wind deutet das laut traditioneller Wetterkunde auf ein „unruhiges“ Folgejahr hin – mit viel Wasser von oben. Für die Landwirtschaft galt das als wichtiger Hinweis für Aussaat, Ernteplanung und Bodenbeschaffenheit.

Fazit

Ob die Bauernregel heuer recht behält, wird sich zeigen. Fest steht: Der Dezember liefert aktuell alle Zutaten, die diese alte Wetterweisheit beschreibt – und macht sie damit überraschend aktuell.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden