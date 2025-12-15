Die besten Tipps: So verhindern Sie, dass der Christbaum nadelt

Wenn der Weihnachtsbaum schon Tage vor Heiligabend nadelt, ist die Feststimmung schnell dahin. Damit Ihr Christbaum länger frisch bleibt und nicht schon beim Aufstellen das Wohnzimmer einpudert, gibt es ein paar einfache, aber extrem wirksame Tricks.

Es ist jedes Jahr dasselbe Szenario: Kaum steht der Christbaum im Wohnzimmer, raschelt es schon verdächtig unter ihm. Erst ein paar Nadeln, dann eine Handvoll und plötzlich sieht der Baum aus, als hätte er eine harte Woche hinter sich. Damit Ihnen der Weihnachtsbaum nicht schon vor dem Fest auseinanderfällt, kommen hier die besten Tipps, mit denen Ihr Tannenliebling möglichst lange frisch bleibt.

© Getty Images

1. Schon beim Kauf auf Frische achten

Der Kampf gegen das Nadeln beginnt nicht erst im Wohnzimmer, sondern beim Kauf an. Achten Sie darauf, dass die Nadeln kräftig aussehen, nicht bräunlich werden und sich elastisch anfühlen. Wenn Sie einen Ast leicht nach unten ziehen und nichts abfällt: bingo!

2. Kühl lagern, bevor er ins Warme darf

Ein Baum braucht Eingewöhnung. Wenn Sie ihn direkt vom Außengelände neben die Heizung stellen, bekommt er einen Schock. Lagern Sie ihn lieber erst in der Garage oder auf dem Balkon, damit er sich langsam ans Raumklima gewöhnen kann.

3. Ein frischer Anschnitt wirkt Wunder

Ein Weihnachtsbaum ist im Grunde wie ein großer Blumenstrauß. Bevor er ins Wasser kommt, braucht er einen neuen Anschnitt - etwa 1-2 cm. So kann er wieder trinken. Ohne frisches Wasser trocknet er aus und nadelt schneller.

4. Wasser, Wasser, Wasser!

Stellen Sie die Tanne unbedingt in einen Ständer mit Wasserbehälter. Und ja, den müssen Sie täglich kontrollieren - Weihnachtsbäume trinken erstaunlich viel. Wenn der Stamm einmal trocken steht, nimmt er später kaum noch Wasser auf. Für einen 2 Meter Baum braucht es in etwa 2 Liter täglich.

© Getty Images

5. Weit weg von Heizung & Kamin

Wir verstehen Sie: Der Baum sieht wunderschön neben dem knisternden Kamin aus - aber er hasst diese Kombo. Warme, trockene Luft lässt ihn im Eiltempo nadeln. Ideal ist ein Platz mit wenig direkter Wärme und ohne Dauerzugluft.

6. Die Temperatur macht den Unterschied

Je kühler der Raum, desto länger bleibt der Baum frisch. Natürlich wollen Sie nicht im Eiszapfen-Wohnzimmer sitzen, aber 19 Grad statt 23 machen einen großen Unterschied.

7. Sprühen ja, aber bitte mit Gefühl

Einige schwören darauf, den Baum alle paar Tage mit Wasser einzunebeln. Das kann funktionieren, aber bitte vorsichtig NIEMALS, wenn die Lichterkette schon eingeschaltet ist. Sicherheit geht vor!

Ein Weihnachtsbaum kann bis zu drei Wochen frisch aussehen, wenn Sie ein paar einfache Tricks beherzigen: gut vorbereiten, viel Wasser, nicht zu warm, und regelmäßig kontrollieren.