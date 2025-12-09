Last-Minute Silvester-Trip: Die besten Ziele, die Sie noch buchen können

Sie haben noch keine Pläne für den Jahreswechsel? Kein Problem! Europa hat jede Menge aufregende Ziele zu bieten, die sich perfekt für einen spontanen Kurztrip eignen.

Wie wäre es mit einem Tapetenwechsel, um entspannt ins neue Jahr zu starten? Last-Minute-Trips und spontane Reisen sind besonders bei der jungen Generation angesagt. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, stellen wir Ihnen die besten Ziele vor, die Sie noch in letzter Minute für Silvester buchen können. So wird der Jahreswechsel nicht nur aufregend, sondern garantiert unvergesslich!

Krakau, Polen

© Getty Images

Sie träumen von einer Silvesterfeier in einer der schönsten Städte Europas? Dann ist Krakau genau das Richtige für Sie! Die polnische Stadt versprüht in der Silvesternacht einen ganz besonderen Charme. Der Marktplatz, umrahmt von historischen Gebäuden, erstrahlt im Lichterglanz, während in den angesagtesten Clubs die Party bis in die Morgenstunden geht. Zudem punktet die polnische Stadt mit einem ausgezeichneten Preis- Leistungsverhältnis.

Bratislava, Slowakei

© Getty Images

Kleiner Geheimtipp: Die slowakische Hauptstadt Bratislava! Nur eine Stunde von Wien entfernt, bietet diese charmante Stadt eine wundervolle Silvesterkulisse. Feiern Sie am Ufer der Donau und genießen Sie das spektakuläre Feuerwerk, das sich im Wasser spiegelt. Ob in den gemütlichen Altstadt-Gassen oder auf einem der Boots-Restaurants – Bratislava bietet eine Mischung aus traditioneller Gemütlichkeit und aufregendem Nightlife.

Funchal, Madeira

© Getty Images

Möchten Sie das neue Jahr lieber unter Palmen und bei milden Temperaturen begrüßen? Dann ist die portugiesische Insel Madeira die perfekte Wahl! Funchal, die Hauptstadt, ist berühmt für ihr atemberaubendes Silvesterfeuerwerk, das zu den größten der Welt zählt. Tausende von Besuchern versammeln sich jedes Jahr, um das Spektakel zu bestaunen.

Tallinn, Estland

© Getty Images

In der festlich geschmückten Altstadt der mittelalterlichen Stadt fühlt man sich wie in einem Weihnachtsdorf. Schneebedeckte Straßen, historische Gebäude und der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt machen Tallinn zu einem romantischen Ziel für Silvester. Wenn dann noch das Feuerwerk über der Altstadt erleuchtet, wird dieser Jahreswechsel zu einem zauberhaften Erlebnis.

London, Großbritannien

© Getty Images

London ist immer eine Reise wert und an Silvester wird die britische Hauptstadt zum absoluten Hotspot. Das weltberühmte Feuerwerk über der Themse zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Wer es glamourös mag, sollte sich einen Platz an einem der exklusiven Silvester-Partys in den angesagten Clubs und Bars der Stadt sichern. Aber auch in den traditionellen Pubs und den lebhaften Straßen Londons wird ausgelassen gefeiert.

Edinburgh, Schottland

© Getty Images

Die schottische Hauptstadt ist bekannt für ihr spektakuläres „Hogmanay“-Festival, eines der größten Silvesterfeste der Welt. Über 100.000 Menschen kommen jedes Jahr, um das neue Jahr mit Konzerten, Paraden und einem gigantischen Feuerwerk zu begrüßen. Edinburgh bietet eine Mischung aus traditioneller schottischer Gastfreundschaft und einer ausgelassenen Party-Stimmung.