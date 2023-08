Frau singt zu laut am Balkon: Polizeieinsatz

Die Nachbarin konnte nicht sicher unterscheiden, ob es sich um Gesang oder um Hilferufe handelte.

Ein ungewöhnlicher Vorfall sorgte in Hanau für Aufsehen: Eine Frau versetzte mit ihrem Gesang die Nachbarschaft in Aufruhr und rief die Polizei auf den Plan. Gegen 20.50 Uhr nahm die kuriose Geschichte ihren Anfang. Eine Anwohnerin der Leimenstraße alarmierte die Polizei und berichtete von einer "schwarz gekleideten Dame auf einem Balkon, die lautstark sang", so ein Polizeisprecher.

Polizei rückte aus

Die Nachbarin konnte nicht sicher unterscheiden, ob es sich um Gesang oder um Hilferufe handelte. Durch heruntergelassene Rollläden verstärkte sich die Verunsicherung – die Anruferin fürchtete eine mögliche Notlage.

Umgehend wurde ein Polizeiwagen zur Leimenstraße geschickt. Als die Beamten eintrafen, war jedoch Ruhe eingekehrt. Die singende oder rufende Frau war nicht mehr aufzufinden.

Die Polizisten befragten daraufhin die Mitarbeiter eines Ladens im Erdgeschoss des betroffenen Gebäudes. Diese kannten die "singende Dame" bereits bestens und versicherten, dass keine Gefahr bestand. Daraufhin verließ die Polizei den Ort des Geschehens ohne weitere Maßnahmen.