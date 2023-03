Bis 2035 soll Hälfte der Erdbevölkerung übergwichtig sein

Es sind Zahlen, die zu denken geben. Geht es nach den Zahlen der World Obesity Federation sollen bis 2035 bereits mehr als 50 % der Gesamtbevölkerung übergewichtig sein.

Ein aktueller Bericht der World Obesity Federation warnt davor, dass bis 2035 mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung übergewichtig oder fettleibig sein wird.

Die Studie ergab, dass die Adipositasraten bei Kindern in alarmierendem Tempo ansteigen, insbesondere in Ländern mit niedrigem Einkommen, und sich in nur wenigen Jahren mehr als verdoppeln könnten.

Es wird erwartet, dass die mit Übergewicht verbundenen Gesundheitsprobleme die Gesellschaft bis 2035 jährlich über 4 Billionen Dollar kosten werden, was 3 % des weltweiten BIP entspricht.