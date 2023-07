Blinder Hund führt Airbnb-Gäste jeden Tag zum Strand

Es ist eine herzergreifende Story: Ein blinder und tauber Hund führt Gäste eines Airbnbs jeden morgen zum Strand und begleitet sie den ganzen Weg zurück.

Ein Airbnb auf den Turks- und Caicosinseln hat einen tauben und blinden Hund, die Gäste des Hauses jeden Tag in der Früh zum Meer führt. Während der Sommer in vollem Gange ist, teilte Hannah Brown einige kurze Aufnahmen von ihrem Urlaub auf den Turks- und Caicosinseln Anfang Juli 2023. Wie die Bildunterschrift vermuten lässt, wohnte sie während ihres Urlaubs in einer Airbnb-Unterkunft.

Herzige Seele

Im Gegensatz zu den meisten Airbnbs arbeitet hier jedoch ein Hund auf dem Gelände! Laut Hannah ist der Hund - sein Name ist Soldier - taub und blind. Er leistet auch einen wertvollen Dienst, indem er die Gäste jeden Morgen zum Strand führt.

"Wir haben jedes Mal solche Angst, dass Soldier vom Gehweg fällt", schreibt Hannah in ihrer TikTok-Überschrift. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Soldier den Weg so oft gegangen ist, dass er ihn sich allein durch sein Gefühl eingeprägt hat und in der Lage ist, seinen Weg hinunter zu navigieren.

In Hannahs Aufnahmen amüsiert sich Soldier prächtig, während er einen relativ einfachen Spaziergang zum Strand unternimmt. Man sieht ihn sogar im herrlich blauen Wasser spielen, während er mit den Gästen ein wenig Sonne tankt.