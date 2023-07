Mann samt Hund nach 2 Monaten auf offener See gerettet

Tim Shaddock, 51, und sein Haustier Bella wurden im Pazifischen Ozean treibend gefunden, nachdem sein Katamaran in einem Sturm beschädigt worden war

Ein 51-jähriger Mann aus Sydney und sein Hund wurden gerettet, nachdem sie monatelang auf dem Meer gestrandet waren und nur mit rohem Fisch und Regenwasser überlebt hatten. Tim Shaddock und sein Hund Bella trieben zwei Monate lang im Pazifischen Ozean, nachdem ein Sturm die Elektronik und das Kommunikationssystem seines Katamarans beschädigt hatte, nur wenige Tage nachdem sie losgefahren waren.

Riesiges Glück

Shaddock verließ La Paz in Mexiko im April und versuchte, das mehr als 5.000 km entfernte Französisch-Polynesien zu erreichen, als sein Boot durch den Sturm beschädigt wurde. Die beiden wurden gerettet, nachdem ein Hubschrauber, der einen mexikanischen Fischtrawler überwachte, sie am 12. Juli entdeckt hatte. Shaddock überlebte zwei Monate lang, indem er rohen Fisch aß, Regenwasser trank und sich unter einem Vordach in dem kleinen Schiff vor der Sonne versteckte.

© The Associated Press ×

"Ich habe nur eine Angelausrüstung, eine Überlebensausrüstung", sagte er. "Ich habe eine sehr schwierige Tortur auf See hinter mir, und ich brauche einfach nur Ruhe und gutes Essen, denn ich war lange Zeit allein auf See ... Ich hatte lange Zeit nicht genug zu essen. ... Ich habe sehr gute Medizin, ich werde sehr gut versorgt."