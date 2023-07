Kampf gegen Krebs verloren: TikTok-Star (30) verstorben

Bereits im Jahr 2015 traf die niederschmetternde Diagnose die damals 22-Jährige.

Ein Schock für Hunderttausende Follower: Die junge Influencerin Haley Odlozil hat ihren Kampf gegen den Eierstockkrebs verloren. Mit gerade einmal 30 Jahren erlag sie ihrer schweren Krankheit. Zusammen mit ihrem Ehemann Taylor und Sohn Weston (4) dokumentierte sie auf TikTok und Instagram ihr Leben und den harten Kampf gegen den Krebs.

Diagnose bereits vor einigen Jahren

Bereits im Jahr 2015 traf die niederschmetternde Diagnose die damals 22-Jährige: Krebs im Endstadium. Doch trotz der Aussichtslosigkeit kämpfte Haley mit aller Kraft. Acht Jahre lang kämpfte sie gegen die Krankheit an, bis sie nun tragischerweise den Kampf verlor.



Ihr Ehemann Taylor teilte die traurige Nachricht auf Instagram mit den Worten: "In unglaublicher Trauer teile ich euch allen mit, dass meine süße Haley gestorben ist." Mit rührenden Worten erinnerte er an seine verstorbene Ehefrau und betonte, wie sehr sie ums Überleben gekämpft habe.

Trotz ihrer schweren Erkrankung gelang es Haley, das Bewusstsein für den Eierstockkrebs zu schärfen und zahlreiche Menschen zu inspirieren. "Sie hat so viele Menschen verändert und das Bewusstsein für diese schreckliche Krankheit geschärft. Darauf bin ich so stolz. Haley wollte, dass die Leute von ihr lernen. Ich würde sagen, dass sie das geschafft hat!"

Nun will sich Taylor vorerst aus den sozialen Medien zurückziehen, um sich um den gemeinsamen Sohn zu kümmern, der viel zu früh seine Mutter verloren hat.